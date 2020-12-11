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HaberlerTelevizyonDoya Doya Moda 11 Aralık Cuma günü kim elendi, haftanın birincisi kim? Doya Doya Moda 11 Aralık puan durumu ne
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Doya Doya Moda 11 Aralık Cuma günü kim elendi, haftanın birincisi kim? Doya Doya Moda 11 Aralık puan durumu ne?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacılar haftanın son podyumuna çıktılar. Hafta içi her gün 14.15'te ekrana gelen Doya Doya Moda'da bugünün konsepti “Moda Dergisinin Kış Sayısı Kapak Kızı Oluyorlar ” oldu. Doya Doya Moda 11 Aralık Cuma günü birincisi kim? Doya Doya Moda kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 11 Aralık puan durumu

Doya Doya Moda 11 Aralık Cuma günü kim elendi, haftanın birincisi kim? Doya Doya Moda 11 Aralık puan durumu ne

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oluyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 11 Aralık Cuma günü birincisi kim? Doya Doya Moda 11 Aralık kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 11 Aralık puan durumu

DOYA DOYA MODA 11 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 11 Aralık Perşembe günü yarışmacılar “Moda Dergisinin Kış Sayısı Kapak Kızı Oluyorlar ” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda 11 Aralık birincisi ve haftanın birincisi 104 puanla Sabiha oldu.

DOYA DOYA MODA 11 ARALIK KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.

11 ARALIK CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Sabiha: 38

Birben: 34

Bahar: 35

Özde: 27

Rabia: 38

Tuğba: 17

Ceren: 21

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