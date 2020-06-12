Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Soruları yarışmanın 12 Haziran yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor... İşte, Doya Doya Moda'nın son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Handan ve Zeynep oldu. Yarışmaya veda eden yarışmacı ise Zeynep Zor oldu.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 12 HAZİRAN 2020

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Jüriden en yüksek puanı alıp altın kolyenin sahibi Betül oldu.