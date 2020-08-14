Doya Doya Moda kim elendi? 14 Ağustos Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 14 Ağustos Cuma yani bugün yapılan haftanın finali oldu mu? Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 14 Ağustos'taki son bölümünde yaşananlar...

Doya Doya Moda'nın 14 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan bölümü yine herkesi ekran başına kilitledi. Hüznün, neşenin ve modanın bir arada yaşandığı Türkiye'nin en farklı moda yarışması Doya Doya Moda'da 14 Ağustos 2020 tarihinde kim kaç puan aldı? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 14 AĞUSTOS 2020

14 Ağustos 2020 Cuma günü Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi henüz belli olmadı.