Doya Doya Moda kim elendi? 22 Mayıs Doya Doya Moda kim birinci oldu? Soruları yarışmanın 15 Mayıs yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor... İşte, Doya Doya Moda'nın son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Jüriden en az oyu alan haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden yarışmacı Tuğçe oldu.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 22 MAYIS 2020

Doya Doya Moda'nın 22 Mayıs 2020 tarihli son bölümünde haftanın en yüksek puanını alıp altın kolye sahibi olan yarışmacı Su oldu.