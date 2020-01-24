Doya Doya Moda kim elendi? 24 Ocak Doya Doya Moda kim birinci oldu? Soruları yarışmanın 24 Ocak Cuma yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor. Ekranların yeni moda ayrışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte, Doya Doya Moda'nın 24 Ocak'taki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta konsept Yeşilçam yıldızlarına benzemekti. Jüri üyelerinin verdiği puanlamaların ardından haftanın elenen ismi belli oldu. En düşük puanı ise Selin Küçük alarak yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 24 OCAK 2020

Doya Doya Moda 24 Ocak haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan yarışmacı ise Feride Başaran oldu.