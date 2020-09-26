Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 25 Eylül yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor. Geçen sezonun birincisi Hanzade olmuştu. Doya Doya Moda yeni yarışmacılarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın finalinin yapıldığı Doya Doya Moda'da elenen ve birinci olan yarışmacı belirlendi. İşte, Doya Doya Moda'nın son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? 25 EYLÜL 2020

Doya Doya Moda'da bugünün konsepti "en yakın arkadaşın nikah şahidi" olarak belirlendi.

Doya Doya Moda’da bugün haftanın finalinde stüdyoda tansiyon yine yükseldi. Birbirinden farklı renkler ile yeni bölümde podyumu canlandıran yarışmacılar, günün ve haftanın birincisi olmak için kıran kırana mücadele etti. 25 Eylül Cuma günü Doya Doya Moda'dan elenen yarışmacı ve haftanın birincisi belli oldu.

Haftanın finalinde Nur, Rümeysa ve Zeynep eleme potasına girdi. Doya Doya Moda'da haftanın finalinde yarışmaya veda eden isim Nur İşlek oldu.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu hafta ise büyük bir rekabete sahne olan Doya Doya Moda'da Rabia hem altın kolye hem de bileklik kazanarak haftanın birincisi olmaya hak kazandı.

DOYA DOYA MODA YENİ HAFTA FRAGMANI