Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 31 Temmuz yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor. Geçen sezonun birincisi Hanzade olmuştu. Doya Doya Moda yeni yarışmacılarıyla bu hafta kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın finalinin yapıldığı Doya Doya Moda'da elenen ve birinci olan yarışmacı belirlendi. İşte, Doya Doya Moda'nın son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? 31 TEMMUZ 2020

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Sabiha ve Rabia oldu. İki yarışmacı eşit puan aldı. Normal şartlarda eşit puan alındığı zaman iki yarışmacı da eleniyor. Ancak jüri bugün bir bayram sürprizi yaparak bu hafta kimsenin elenmediğini açıkladı.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Jüriden en yüksek puanı alarak kolyeyi kazanan yarışmacı 86 puanla Rümeysaoldu.