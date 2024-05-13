Drake ile Kendrick Lamar kavgasından bir restoran kârlı çıktı

MÜŞTERİLER AKIN EDİYOR

Bir yemek bloğu yazarının yayınladığı viral bir videoya göre, müşteriler artık büyük bir tabak kızarmış pilav, kırmızı biberli ve çıtır çıtır karides ile kızarmış tavuk kanadı, et ve brokoli içeren 'Kendrick Lamar spesiyali'ni sipariş etmek için New Ho King'e akın ediyor.

The Guardian'ın 10 Mayıs tarihli haberine göre New Ho King, şehrin Çin Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteriyor. Ancak 'Kendrick Lamar spesiyali' restoranın en yeni cazibesi olarak son zamanlarda öne çıkıyor.