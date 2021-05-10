Bu durumu Lipa'nın babası Dukagjin Lipa bir Instagram paylaşımında gözler önüne serdi. Dua Lipa, her ne kadar bu pozu 2019 yılında yayınlamış olsa da Lipa ve Ora'nın takipçileri bu olayı yeni keşfetti ve fotoğraf sosyal medyada dolaşmaya başladı.



Dukagjin Lipa'nın paylaşımında babası Seit Lipa (solda) ile Rita Ora'nın büyükbabası Besim Sahatçiu (Sağda) Belgrad'da bir restoranda yemek yerken görülüyor. Lipa'nın büyükbabasına olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.