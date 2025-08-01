Dua Lipa, üçüncü vatandaşlığını aldı

DUA LIPA HAKKINDA

İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan Dua Lipa'nın kökeni Kosova'ya dayanıyor. Ailesi, Kosova'nın 1990'lı yılların başında Yugoslavya ve daha sonra Sırbistan ile daha fazla hak ve bağımsızlık için mücadele ettiği dönemde Londra'ya yerleşti.

2008 yılında Lipa 13 yaşındayken Kosovalı Arnavutlar bağımsızlıklarını ilan etti ve Lipa ailesi Priştine'ye geri döndü. Dua Lipa kariyerine devam etmek için Londra'ya dönmeden önce iki yıl boyunca Priştine'de yaşadı. 2008’de Kosova’ya taşınmadan önce yarı zamanlı olarak Sylvia Young Tiyatro Okulu’na katıldı. Dua Lipa, daha sonra müzikle ilgilenmeye başladı. Şarkıcı, 2015 ilk single’ını piyasaya sürdü. 3 kez Grammy Ödülü'ne layık görüldü.