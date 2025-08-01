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        Haberler Dünyadan Dua Lipa, üçüncü vatandaşlığını aldı - Magazin haberleri

        Dua Lipa, üçüncü vatandaşlığını aldı

        Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edildi. Kosova asıllı olan Lipa, İngiltere'de dünyaya gelmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 11:31 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:36
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        Üçüncü vatandaşlığını aldı
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        Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Londra'da dünyaya gelen ve üç yıl önce Arnavutluk vatandaşı olan bu kez de Kosova Cumhuriyeti'nden vatandaşlık aldı.

        Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Dua Lipa'nın Kosova vatandaşı olduğu anları paylaştı. Sosyal meda hesabından açıklama yapan Osmani; "Bugün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, ülkemizin tarihindeki en önemli kültür figürlerinden biri olan Dua Lipa'ya Kosova Cumhuriyeti vatandaşlığını verme onuruna eriştim. Dua ve Kosova her zaman birbirinden ayrılmazdı. Dünyanın en büyük sahnelerinden milyonlarca insanın kalbine kadar, hikayemizi güç, gurur ve zarafetle taşıdı. Sınırları zorladı, tarih yazdı ve dünyaya büyüklüğün kim olduğunuzu ve nereden geldiğinizi bilmekle başladığını hatırlattı. Dua'nın Kosova için yaptığı ve yapmaya devam ettiği her şey için minnettarlığımız sonsuzdur" dedi.

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        DUA LIPA HAKKINDA

        İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan Dua Lipa'nın kökeni Kosova'ya dayanıyor. Ailesi, Kosova'nın 1990'lı yılların başında Yugoslavya ve daha sonra Sırbistan ile daha fazla hak ve bağımsızlık için mücadele ettiği dönemde Londra'ya yerleşti.

        2008 yılında Lipa 13 yaşındayken Kosovalı Arnavutlar bağımsızlıklarını ilan etti ve Lipa ailesi Priştine'ye geri döndü. Dua Lipa kariyerine devam etmek için Londra'ya dönmeden önce iki yıl boyunca Priştine'de yaşadı. 2008’de Kosova’ya taşınmadan önce yarı zamanlı olarak Sylvia Young Tiyatro Okulu’na katıldı. Dua Lipa, daha sonra müzikle ilgilenmeye başladı. Şarkıcı, 2015 ilk single’ını piyasaya sürdü. 3 kez Grammy Ödülü'ne layık görüldü.

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