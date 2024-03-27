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        Haberler Dünyadan Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner ülkeler arası tren yolculuğu yaptı - magazin haberleri

        Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner ülkeler arası tren yolculuğu yaptı

        Ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu sevgilisi Callum Turner, Paris seyahatinden trenle Londra'ya döndü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 10:55 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:23
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        Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile İngiliz oyuncu Callum Turner, trenle yolculuğa çıkarken görüntülendi. Ünlü çift, Fransa'nın başkenti Paris'ten, yaşadıkları şehir Londra'ya trenle dönmeyi tercih etti.

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        28 yaşındaki Lipa ile 34 yaşındaki Turner, tren istasyonuna el ele geldi.

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        Sıradan yolcular gibi tren biletlerini alıp yolculuk yapmayı tercih etseler de etraflarını saran korumaları, sıradan görünmelerine müsaade etmedi.

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        Dua Lipa güneş gözlüğüyle kendini gizlemek istese de onu tanıyan hayranları fotoğraf çekmek için yanına geldi.

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        Aralık ayında Fransız yapımcı Romain Gavras ile ilişkisini bitiren Lipa; 'Sevgilimden Son Mektup', 'Dehşet Odası' ve 'Fantastik Canavarlar' filmleriyle tanınan Turner ile ocak ayından itibaren yeni bir aşka yelken açtı.

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        Öte yandan Lipa, merakla beklenen üçüncü albümünün adının 'Radical Optimism' ve yayın tarihinin 3 Mayıs olduğunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

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        Ünlü şarkıcı yakın zamanda 'One Kiss', 'Don't Start Now', 'New Rules' ve 'Levitating' ile Spotify'da dört şarkısı iki milyar dinlenmeye ulaşan ilk kadın sanatçı unvanını almıştı.

        #Dua Lipa
        #Callum Turner
        #tren
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