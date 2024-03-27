Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner ülkeler arası tren yolculuğu yaptı
Ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu sevgilisi Callum Turner, Paris seyahatinden trenle Londra'ya döndü
Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile İngiliz oyuncu Callum Turner, trenle yolculuğa çıkarken görüntülendi. Ünlü çift, Fransa'nın başkenti Paris'ten, yaşadıkları şehir Londra'ya trenle dönmeyi tercih etti.
28 yaşındaki Lipa ile 34 yaşındaki Turner, tren istasyonuna el ele geldi.
Sıradan yolcular gibi tren biletlerini alıp yolculuk yapmayı tercih etseler de etraflarını saran korumaları, sıradan görünmelerine müsaade etmedi.
Dua Lipa güneş gözlüğüyle kendini gizlemek istese de onu tanıyan hayranları fotoğraf çekmek için yanına geldi.
Aralık ayında Fransız yapımcı Romain Gavras ile ilişkisini bitiren Lipa; 'Sevgilimden Son Mektup', 'Dehşet Odası' ve 'Fantastik Canavarlar' filmleriyle tanınan Turner ile ocak ayından itibaren yeni bir aşka yelken açtı.
Öte yandan Lipa, merakla beklenen üçüncü albümünün adının 'Radical Optimism' ve yayın tarihinin 3 Mayıs olduğunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.