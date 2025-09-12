Habertürk
Habertürk
        Dünya Güreş Şampiyonası, yarın başlayacak!

        Dünya Güreş Şampiyonası, yarın başlayacak!

        Dünya Güreş Şampiyonası yarın Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başlayacak. Şampiyonaya 30 sporcuyla katılacak milli takım, tüm kilolarda madalya mücadelesi verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 12:02 Güncelleme: 12.09.2025 - 12:02
        Dünya Güreş Şampiyonası, yarın başlayacak!
        Dünya Güreş Şampiyonası yarın Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başlayacak.

        Zagreb Arena'da 13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyona erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 10'ar sıklette yapılacak.

        Şampiyonaya 30 sporcuyla katılacak milli takım, tüm kilolarda madalya mücadelesi verecek.

        Yaklaşık 900 sporcunun katılacağı organizasyonda müsabakalar erkekler serbest stilde 13-16 Eylül, kadınlarda 15-18 Eylül, grekoromen stilde ise 18-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Erkekler serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada yarın 61, 70, 86 ve 125 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.

        Hırvatistan'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak milli sporcular şöyle:

        ERKEKLER SERBEST STİL

        57 kilo: Yusuf Demir

        61 kilo: Emrah Ormanoğlu

        65 kilo: Cavit Acar

        70 kilo: Haydar Yavuz

        74 kilo: Soner Demirtaş

        79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

        86 kilo: Osman Göçen

        92 kilo: Alperen Tokgöz

        97 kilo: Resul Güne

        125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

        KADINLAR

        50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

        53 kilo: Zeynep Yetgil

        55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

        57 kilo: Emine Çakmak

        59 kilo: Bediha Gün

        62 kilo: Selvi İlyasoğlu

        65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak

        68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

        72 kilo: Nesrin Baş

        76 kilo: Elmira Yasin

        GREKOROMEN

        55 kilo: Muhammet Emin Çakır

        60 kilo: Enes Başar

        63 kilo: Kerem Kamal

        67 kilo: Murat Fırat

        72 kilo: Selçuk Can

        77 kilo: Ahmet Yılmaz

        82 kilo: Alperen Berber

        87 kilo: Hasan Berk Kılınç

        97 kilo: Abdulkadir Çebi

        130 kilo: Muhammet Hamza Bakır

