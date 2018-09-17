Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağıyla 8 yıl aradan sonra yeniden dünyaca ünlü pilotlara ev sahipliği yapan Türkiye, organizasyonu heyecan dolu yepyeni bir parkura taşıdı.

Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştirilen şampiyonada 4 gün boyunca dünyaca ünlü pilotlar, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede otomobil tutkunlarına heyecanlı anlar yaşattı.

Ralli öncesi takımlara servis veren, son teknolojiyle donatılmış tırlar, malzemeleri ve otomobilleri servis alanına getirdi.

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki Türkiye Rallisi Servis Alanı'nda adeta küçük bir şehir kuruldu. Hastane, kafe, restoran, medya ve canlı yayın merkezi, garaj alanlarının bulunduğu bölgeye 130 tır malzeme ve platform taşınırken, burada yapılan çalışmaları bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler de yakından takip etti. Seyirciler, her günün sonunda otomobillere yapılan servis işlemlerini de ilgiyle izledi.

Yarışlar nedeniyle ilçedeki oteller, günler öncesinden doldu. Turizmcilerin, dolu geçtiği için "yüksek sezon" olarak nitelediği haziran, temmuz ve ağustosa Marmaris'teki ralli takvimi nedeniyle eylül de eklendi.

Dört gün boyunca 155 televizyondan yayınlanarak 849 milyon kişiye ulaştığı tahmin edilen Dünya Ralli Şampiyonası, bölgenin tanıtımına da büyük katkı sağladı.

İzleyiciler, yarışları Marmaris'in muhteşem doğası ve deniziyle iç içe takip etme fırsatı yakaladı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın resmi televizyonu WRC TV tarafından canlı yayınlanan Türkiye Rallisi'nde koşulan etaplarda, Marmaris'in yemyeşil çam ormanları ve masmavi denizi tüm güzelliğiyle dünyanın gözlerinin önüne serilirken, organizasyondan övgüyle bahsedildi.

PARKUR ZOR ANLAR YAŞATTI

Dünyaca ünlü pilotlara 8 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yapan Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası'na yeni bir soluk getirdi.

Tamamen yeni bir parkur olarak WRC takvimine çok uzun bir aradan sonra eklenen ilk yarış olmasının yanı sıra her türlü sürprize gebe, tozlu, mıcırlı, zaman zaman taşlı, kaygan yollar ve keskin virajlar, ekipleri hiç alışık olmadıkları bir mücadeleye soktu.

Ekipler, etapların zorluğu kadar, tempoyu ve ideal ayarları bulmanın zorluğundan bahsetti.

Birçok ekibin yaşadığı sorunlar nedeniyle zaman ve sıra kaybettiği, hatta yarıştan çekilmek zorunda kaldığı Türkiye Rallisi'ni Toyota Gazoo ile yarışan Ott Tanak kazandı. Tanak'a kupasını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Estonyalı pilot böylece üst üste üçüncü zaferini kazanırken, Dünya Ralli Şampiyonası'nda genel sıralamada ikinci basamağa yükseldi. Yeni Zelandalı pilot Hayden Paddon ise üçüncü olarak bu yıl ilk kez podyuma çıkma başarısını gösterdi.

Türkiye Rallisi öncesi şampiyonluk için çekişen pilotlardan Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville, mekanik sorunlar yaşamasına, son beş yılın şampiyonu Sebastien Ogier ise yol dışına çıktığı için gerilere düşmesine rağmen Power Stage olarak koşulan Marmaris etabında bir ve ikinci sırayı alarak şampiyonluk iddialarını sürdürdüler. Dünya Ralli Şampiyonası, Türkiye Rallisi sonrası üç pilotun birden şampiyonluk için çekiştiği çok daha heyecanlı bir mücadeleye dönüştü.

Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville, genel klasmanda liderliğini sürdürdü.

YARIŞIN ŞAMPİYONALARINA UNUTULMAYACAK ÖDÜL

Türkiye Rallisi'ni kazanarak sezonun 4. galibiyetini elde eden Toyota Gazoo ekibinden Estonyalı Ott Tanak, galibiyet kupasının yanında özel bir yat turu kazandı.

"Bebe" adlı 47 metrelik lüks motor yatta, bir haftalık tatil sunulacak Tanak'a ailesi ve arkadaşlarıyla yatta parti düzenlenecek.

Özel yapım olan, içerisinde yüzme havuzu, jakuzi, klima, kablosuz internet ve klima gibi birçok özellik bulunan yatta 12 kişi konaklayabilecek.

Pilota verilen 1 milyon avro değerindeki özel yat tatili, aynı zamanda bir ilk oldu.

Türkiye Rallisi'nde WRC 2'yi kazanan pilot Henning Solberg'e ise 5 gün guletle tatil ödülü verilecek.

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