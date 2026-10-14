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        Haberler Dünya Çin ile Kuzey Kore sınırındaki köprü hizmete açılacak

        Çin ile Kuzey Kore sınırındaki köprü hizmete açılacak

        Çin ile Kuzey Kore sınırında, Yalu Nehri üzerinde kurulan otoyol köprüsünün, inşasının tamamlanmasından 12 yıl sonra hizmete açılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 21:30 Güncelleme:
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        Çin ile Kuzey Kore sınırındaki köprü hizmete açılacak

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında Yeni Yalu Nehri Köprüsü'nün 15 Ekim'de resmi olarak açılacağını, açılış vesilesiyle ortak tören düzenleneceğini belirtti.

        Çin ve Kuzey Kore'nin nehirlerle ve dağlarla birbirine bağlanan dost komşu ülkeler olduğunu ifade eden Sözcü Mao, yeni köprünün ikili bağlantısallığa önemli bir altyapı sunacağını, iki ülke arasında ekonomik, ticari ve insandan insana ilişkileri kolaylaştırarak iki halkın refahına katkı sağlayacağını umduklarını dile getirdi.

        Çin'in Dandong ve Kuzey Kore'nin Sinuiju şehirlerini birbirine bağlayan 3 kilometre uzunluğundaki köprünün yapımı 2014 yılında tamamlanmış fakat Kuzey Kore tarafı bağlantı yolları, ev ve çevre unsurlarının yapımı tamamlanmadığından hizmete açılmamıştı.

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        Kuzey Kore'nin Kovid-19 salgını sonrası sınırlarını kapamasının ardından iki ülke arasında tren ve uçak seferleri ancak bu yılın mart ayında yeniden başlamıştı.

        *Haberde, Reuters'ın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #çin
        #Pekin
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