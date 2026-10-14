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        Haberler Dünya İddia: Yunanistan İsrail'den balistik füze almayı hedefliyor

        İddia: Yunanistan İsrail'den balistik füze almayı hedefliyor

        Yunanistan'ın, İsrail'den Lora Balistik Füze Sistemi satın almayı ve bunu İsrail ile ortak üretmeyi planladığı ileri sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 19:53 Güncelleme:
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        İddia: Yunanistan İsrail'den balistik füze almayı hedefliyor

        "Nemesishd.gr" sitesinin haberine göre, İsrail ve Yunanistan arasındaki askeri işbirliğine yönelik görüşmelerdeki konulardan biri de Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından geliştirilen Lora balistik füze sistemleri.

        Yunanistan bu füze sistemlerini İsrail ile birlikte kendi topraklarında üretmek istiyor. Bu istek Yunanistan Savunma Bakanlığının ve Genelkurmay Başkanlığının planları arasında yer alıyor.

        Görüşmelerin tamamlanmasıyla Lora balistik füze sistemlerine ilişkin fiyatın belirlenmesi ve Yunanistan'ın satın alma sürecine geçmesi de öngörülüyor.

        Haberde, Alman Donanmasının Kuzey Atlantik'te İsrail yapımı Lora füze sisteminin atış testini eylülde başarıyla gerçekleştirmesine ve kısa menzilli balistik füze sınıfında değerlendirilen Lora'nın menzilinin 500 kilometrenin üzerinde olmasına işaret edildi.

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        İsrail ve Yunanistan arasında ağustosta Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" silah sistemi satın alınmasına yönelik anlaşma imzalanmıştı.

        *Fotoğraf: EPA, temsilidir

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        #israil
        #yunanistan
        #füze
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