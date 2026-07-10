Katarlı arabulucular İran'da: Müzakerelerin devamı amaçlanıyor

Katarlı müzakereciler, gerilimi azaltmak ve daha geniş kapsamlı müzakerelerin devam etmesi için koşullar yaratmak amacıyla İranlı yetkililerle görüşmek üzere İran'a gitti.

Reuters'a konuşan bir kaynak, görüşmelerin ABD ile koordineli olarak yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

Görüşmelerin amacı, ABD-İran mutabakat zaptının uygulanmasını ve Washington ile Tahran arasında son dönemde yaşanan gerginliğe yol açan konuları ele almak; bunlar arasında Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer anlaşmazlıkları da yer alıyor.