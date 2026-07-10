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        Haberler Dünya Katarlı arabulucular İran'da: Müzakerelerin devamı amaçlanıyor

        Katarlı arabulucular İran'da: Müzakerelerin devamı amaçlanıyor

        ABD ve İran arasındaki müzakere bağlarının kopmasının ardından Katar, arabulucu ülke olarak ABD ile koordinasyon içinde İran'a heyet gönderildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 15:37 Güncelleme:
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        Katarlı arabulucular İran'da

        Katarlı müzakereciler, gerilimi azaltmak ve daha geniş kapsamlı müzakerelerin devam etmesi için koşullar yaratmak amacıyla İranlı yetkililerle görüşmek üzere İran'a gitti.

        Reuters'a konuşan bir kaynak, görüşmelerin ABD ile koordineli olarak yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

        Görüşmelerin amacı, ABD-İran mutabakat zaptının uygulanmasını ve Washington ile Tahran arasında son dönemde yaşanan gerginliğe yol açan konuları ele almak; bunlar arasında Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer anlaşmazlıkları da yer alıyor.

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