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        Haberler Dünya Lavrov’dan Zelenskiy’e “ABD Başkanı Trump’a meydan okuyor” suçlaması

        Lavrov’dan Zelenskiy’e “ABD Başkanı Trump’a meydan okuyor” suçlaması

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dizel yakıt anlaşmasına karşı çıkarak ABD Başkanı Donald Trump'a "meydan okuduğunu" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 15:22 Güncelleme:
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        Rusya, ABD ve Ukrayna'nın 'arasını açıyor'

        Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) ardından Rus basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        ABD merkezli Washington Post gazetesinin, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna için 4 maddelik barış planı hazırladığı yönündeki haberini değerlendiren Lavrov, Batı basınında yer alan haberleri takip ettiklerini ancak bu konuda resmi bir teklif almadıklarını söyledi.

        Söz konusu planda cephe hattında derhal ateşkes sağlanmasının öngörüldüğünü belirten Lavrov, "Gördüğüm bilgi sızıntılarında uzun vadeli ve kalıcı barışa nasıl ulaşılacağına ilişkin hiçbir fikir yok." ifadesini kullandı.

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        Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu vurgulayan Lavrov, "Müzakere yoluyla anlaşmaya varılamazsa mesele, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in defalarca söylediği gibi, silahlı kuvvetlerimizin eylemleriyle çözülecek." diye konuştu.

        Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin seçimlerle ilgilenmediğini savunarak, "Seçimlerin yapılması için öne sürdüğü şartlar kesinlikle kabul edilemez nitelikte. Onun kendine gelmesi ve Ukrayna'nın yeniden silahlandırılması için ateşkes olmayacak." görüşünü paylaştı.

        "Dizel anlaşması bize önerildi ve biz de kabul ettik"

        ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği dizel yakıt anlaşmasına ilişkin de konuşan Lavrov, “Söz konusu dizel yakıt anlaşması bize önerildi ve biz de destekledik.” değerlendirmesinde bulundu.

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        Zelenskiy'nin anlaşmaya karşı çıktığını söyleyen Lavrov, Ukrayna liderinin bunun yerine Patriot hava savunma sistemleri için füze talep ettiğini ve Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları sürdürmek istediğini aktardı.

        Lavrov, "Bunun, söz konusu anlaşmayı aktif biçimde destekleyen ve bu konuda kamuoyu önünde defalarca açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik doğrudan, üstelik kaba bir meydan okuma olduğunu sanırım artık herkes anlıyor ve tamamen farkında" dedi.

        Zelenskiy’nin bu tür davranışlarının artık alışılmış bir durum haline geldiğini bildiren Lavrov, Ukrayna liderinin "hiçbir yapıcı adıma" hazır olmadığı görüşünü dile getirdi.

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        Rusya, Trump güzergahı projesine katılmaya hazır

        Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini desteklediklerini ve Washington'da varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını hatırlattı.

        Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlaması planlanan "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Güzergahı (TRIPP)" projesine değinen Lavrov, Rusya'nın bölgedeki altyapı projelerine katılmaya hazır olduğunu ifade etti.

        Lavrov, Türkiye ve Azerbaycan'ın girişimiyle oluşturulan, Güney Kafkasya ülkeleri ile Rusya, Türkiye ve İran'ı bir araya getiren "3+3" bölgesel işbirliği platformunu da desteklediklerini vurguladı.

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        Platformun bir sonraki dışişleri bakanları toplantısının Azerbaycan'da, ardından Ermenistan'da düzenlenmesini öneren Lavrov, bu formatın bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

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        #ABD
        #rusya
        #Ukrayna
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