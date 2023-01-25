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Bu yazı içerisinde ne öğreneceksiniz? Dünyada kaç okyanus var? aynı zamanda dünyadaki okyanusların isimleri ve bulundukları kıtalar hakkında da her şeyi okuyabileceksiniz. İşte bütün detaylar!

Dünyada Kaç Tane Okyanus Var? İsimleri Neler?

Dünya üzerinde çok fazla okyanus bulunuyor. Bunların isimlerini ve hangi kıtalarda olduğunu merak ettiğinizi biliyoruz. Okyanuslar dünya üzerindeki hidrosferin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Buna ek olarak okyanus üzerinde de yaşayan çok fazla canlı ve mikroorganizma bulunuyor.

Peki dünyadaki okyanusların isimleri neler ve kaç tane var?

- Atlas Okyanusu

- Hint Okyanusu

- Arktik Okyanusu

- Pasifik Okyanusu

- Güney Okyanusu

Bu okyanusların da her birinin farklı özelliği bulunuyor. Dünya yüzeyindeki okyanuslar da bu özelliklerine göre ayrılıyor.

- Dünyanın en büyük okyanuslarından birisi Atlas Okyanusu’dur. Bu okyanus Atlantik Okyanusu olarak da biliniyor. 106 milyon metre küp yüz ölçümüne sahip. Atlas Okyanusu çok eski yıllarda tek parça halindeydi. Zaman içerisinde kıtalar ayrıldı ve bu şekilde en büyük okyanus olarak karşımıza çıkıyor. Okyanus, Afrika, Avrupa ve Amerika kıtaları arasında yer alıyor. Buna ek olarak Atlas Okyanusu’nun en derin noktası da 3 kilometreden fazla derinliğe sahip olan Porto Riko çukuru olarak biliniyor.

- Hint Okyanusu da en büyük okyanuslardan birisi. Oldukça geniş bir yüz ölçümüne sahiptir. Ayrıca Asya ve Afrika kıtalarında yer alıyor.

- Arktik Okyanusu da Kuzey Buz Denizi ya da Kuzey Buz Okyanusu olarak biliniyor. Bu okyanus Kuzey Kutbu’na fazlasıyla yakındır. Diğer okyanuslara kıyasla daha sığ bir okyanustur.

- Pasifik Okyanusu ise dünyanın en büyük okyanusu olarak bilinir. Amerika, Asya ve Okyanusya kıtaları arasında yer alıyor. Tam olarak 179 milyon kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Aynı zamanda çok fazla canlı da yaşıyor.

- Diğer okyanus da Güney Okyanusu’dur. Antarktika olarak bilinir ve dünya üzerinde tanımlanmış son okyanustur. Tabi yine de Güney okyanusu üzerinden hala keşfedilmemiş okyanuslardan birisidir. Daha fazla çalışma yapıldığı durumlarda çok farklı keşifler de yapılabilir.

Peki okyanusların yanı sıra dünya üzerinde hangi denizler yer alıyor? Şimdi gelin biraz da bu konuya bakalım.

Dünyadaki Denizler

Aslında dünya üzerinde ne kadar deniz olduğu henüz net değildir. Çünkü denizin evrensel bir tanımı yoktur ve bu sebeple de yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler ayrıştırılamıyor. Yine de ortak görüşlere ve çalışmalara bakacak olursa dünya üzerinde 50’den fazla deniz olduğunu söylemek doğru olacak.

Denizleri tanımlamak için de okyanusları biliyor olmak gerekiyor. Bu sebeple okyanuslarla ilgili bilmeniz gereken önemli bilgileri aktardık. Denizler de okyanuslardan çok daha küçüktürler ve okyanuslarla karaların buluştuğu yerde bulunan su birikintileri olarak tanımlanıyor. Bu denizler arasında tek istisna Sargasso Denizi’dir. Bu deniz sadece okyanus akıntıları olarak biliniyor.

Bu yazıyı bitirmeden önce şunu da tekrar hatırlatmak istiyoruz: Dünya üzerinde yer alan denizlerin ve okyanusların sayısı çok net değildir. Hala konuyla ilgili uzmanlar çeşitli sayıda çalışmalar yapmaya devam ediyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin yine de dünya üzerinde yer alan kıtaların ve denizlerin yapısının değişmesinden dolayı net bir sonuca ulaşmak mümkün olmayacaktır.

Şimdilik en net bilginin dünya üzerinde 5 okyanusun bulunduğu bilgisi olduğunu söyleyebiliriz.

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