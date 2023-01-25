Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Dünyada Kaç Okyanus Var? Dünyadaki Okyanusların İsimleri ve Bulundukları Kıtalar
ABONE OL

Dünyada kaç okyanus var? Dünyadaki okyanusların isimleri ve bulundukları kıtalar

Dünya diğer gezegenlerden oldukça farklı. Bu sebeple de dünyayla ilgili çok fazla bilgi merak ediliyor. Bizler de size bu konuyla ilgili önemli bir detaydan bahsedeceğiz. Eğer öğrenmek istiyorsanız hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Dünyada Kaç Okyanus Var? Dünyadaki Okyanusların İsimleri ve Bulundukları Kıtalar
HABERTURK.COM

Bu yazı içerisinde ne öğreneceksiniz? Dünyada kaç okyanus var? aynı zamanda dünyadaki okyanusların isimleri ve bulundukları kıtalar hakkında da her şeyi okuyabileceksiniz. İşte bütün detaylar!

Dünyada Kaç Tane Okyanus Var? İsimleri Neler?

Dünya üzerinde çok fazla okyanus bulunuyor. Bunların isimlerini ve hangi kıtalarda olduğunu merak ettiğinizi biliyoruz. Okyanuslar dünya üzerindeki hidrosferin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Buna ek olarak okyanus üzerinde de yaşayan çok fazla canlı ve mikroorganizma bulunuyor.

Peki dünyadaki okyanusların isimleri neler ve kaç tane var?

  • - Atlas Okyanusu
  • - Hint Okyanusu
  • - Arktik Okyanusu
  • - Pasifik Okyanusu
  • - Güney Okyanusu

Bu okyanusların da her birinin farklı özelliği bulunuyor. Dünya yüzeyindeki okyanuslar da bu özelliklerine göre ayrılıyor.

  • - Dünyanın en büyük okyanuslarından birisi Atlas Okyanusu’dur. Bu okyanus Atlantik Okyanusu olarak da biliniyor. 106 milyon metre küp yüz ölçümüne sahip. Atlas Okyanusu çok eski yıllarda tek parça halindeydi. Zaman içerisinde kıtalar ayrıldı ve bu şekilde en büyük okyanus olarak karşımıza çıkıyor. Okyanus, Afrika, Avrupa ve Amerika kıtaları arasında yer alıyor. Buna ek olarak Atlas Okyanusu’nun en derin noktası da 3 kilometreden fazla derinliğe sahip olan Porto Riko çukuru olarak biliniyor.
  • - Hint Okyanusu da en büyük okyanuslardan birisi. Oldukça geniş bir yüz ölçümüne sahiptir. Ayrıca Asya ve Afrika kıtalarında yer alıyor.
  • - Arktik Okyanusu da Kuzey Buz Denizi ya da Kuzey Buz Okyanusu olarak biliniyor. Bu okyanus Kuzey Kutbu’na fazlasıyla yakındır. Diğer okyanuslara kıyasla daha sığ bir okyanustur.
  • - Pasifik Okyanusu ise dünyanın en büyük okyanusu olarak bilinir. Amerika, Asya ve Okyanusya kıtaları arasında yer alıyor. Tam olarak 179 milyon kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Aynı zamanda çok fazla canlı da yaşıyor.
  • - Diğer okyanus da Güney Okyanusu’dur. Antarktika olarak bilinir ve dünya üzerinde tanımlanmış son okyanustur. Tabi yine de Güney okyanusu üzerinden hala keşfedilmemiş okyanuslardan birisidir. Daha fazla çalışma yapıldığı durumlarda çok farklı keşifler de yapılabilir.

Peki okyanusların yanı sıra dünya üzerinde hangi denizler yer alıyor? Şimdi gelin biraz da bu konuya bakalım.

Dünyadaki Denizler

Aslında dünya üzerinde ne kadar deniz olduğu henüz net değildir. Çünkü denizin evrensel bir tanımı yoktur ve bu sebeple de yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler ayrıştırılamıyor. Yine de ortak görüşlere ve çalışmalara bakacak olursa dünya üzerinde 50’den fazla deniz olduğunu söylemek doğru olacak.

Denizleri tanımlamak için de okyanusları biliyor olmak gerekiyor. Bu sebeple okyanuslarla ilgili bilmeniz gereken önemli bilgileri aktardık. Denizler de okyanuslardan çok daha küçüktürler ve okyanuslarla karaların buluştuğu yerde bulunan su birikintileri olarak tanımlanıyor. Bu denizler arasında tek istisna Sargasso Denizi’dir. Bu deniz sadece okyanus akıntıları olarak biliniyor.

Bu yazıyı bitirmeden önce şunu da tekrar hatırlatmak istiyoruz: Dünya üzerinde yer alan denizlerin ve okyanusların sayısı çok net değildir. Hala konuyla ilgili uzmanlar çeşitli sayıda çalışmalar yapmaya devam ediyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin yine de dünya üzerinde yer alan kıtaların ve denizlerin yapısının değişmesinden dolayı net bir sonuca ulaşmak mümkün olmayacaktır.

Şimdilik en net bilginin dünya üzerinde 5 okyanusun bulunduğu bilgisi olduğunu söyleyebiliriz.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türklere telefonda seslendi
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türklere telefonda ...
ABD Ukrayna’ya Abrams tankı verecek - Dünya haberleri
DÜNYA ABD Ukrayna’ya Abrams tankı verecek
ABD: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmasını istiyoruz - Dünya haberleri
DÜNYA ABD'den 'üçlü mekanizma' açıklaması
Ruanda, hava sahasını ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti savaş uçağını vurdu - Dünya haberleri
DÜNYA Ruanda, Kongo'nun savaş uçağını vurdu
UAEA, Ukrayna'nın nükleer tesislerde silah depoladığına yönelik iddiaları yalanladı - Dünya haberleri
DÜNYA UAEA'dan silah deposu iddialarına yalanlama
İran'da "rejim karşıtı propaganda yapmakla" suçlanan futbolcunun kulübüyle ilişiği kesildi - Dünya haberleri
DÜNYA İran'da protestolar: Milli futbolcu kadro dışı ...
Bulgaristan son iki yılda beşinci kez erken seçime gidiyor - Dünya haberleri
DÜNYA Bulgaristan erken seçime gidiyor
Fransa'da bir fırına yanlışlıkla 109 bin avroluk elektrik faturası geldi - Dünya haberleri
DÜNYA Bir fırına '109 bin avroluk' elektrik faturası
Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı - Dünya haberleri
DÜNYA Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı
Polonya Almanya'ya Leopard talebini resmi olarak iletti
DÜNYA Polonya Almanya'ya resmi talebini iletti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.