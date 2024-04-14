Dünyanın en ünlü bebeği Suri Cruise artık 18 yaşında

2023'te Glamour dergisine konuşan Katie Holmes, Suri'yi halkın gözünden korumayı benimsediğini, çünkü kızının küçük yaşta çok görünür olduğunu söylemişti. Holmes, "Ebeveyn olduğum için, onun ebeveyni olduğum için çok minnettarım. O inanılmaz bir insan. O benim kalbim" demişti.

Ergenliğini koruyucu, bekar bir ebeveynin tek kızı olarak yaşamak, Suri'nin hayatının başlangıç aşamasıyla çok büyük bir tezat oluşturuyor.