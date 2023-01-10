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Dünyaya açılmadan önce ülkemizin hazinelerini keşfedin! Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler

Gerek coğrafi konumu gerekse tarihi zenginlikleriyle göz kamaştıran Türkiye ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ülkemiz tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmasıyla da oldukça zengin bir kültür birikimine sahiptir. Bu benzersiz tarihi birikimin izlerini taşıyan topraklarımız dünyanın en önemli geçiş güzergahlarından biridir. Bu sebeplerle Türkiye'de görülmesi gereken birçok güzel ve eşsiz yerler bulunuyor. İşte Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler...

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  • Dünyaya açılmadan önce ülkemizin hazinelerini keşfedin! Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler

    AMASRA

    Karadeniz'in şirin kasabalarindan olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kalesi, müzesi ve Cenova şatosuyla tarihi bir tur da yapabilirsiniz.
  • Dünyaya açılmadan önce ülkemizin hazinelerini keşfedin! Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler

    ŞEHZADELER ŞEHRİ: AMASYA

    Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz bölümünde iç kısımda yer alan Amasya da sizi şaşırtacak şeyler olabilir. Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan ve geleneksel Osmanlı evinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan Amasya evleri bu şehri görmek için iyi bir neden.
  • Dünyaya açılmadan önce ülkemizin hazinelerini keşfedin! Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler

    ANİ HARABELERİ 

    Kars'ta, farklı uygarlıkları simgeleyen eserlerin bulunduğu Ani Harabeleri, en cazip turizm merkezlerinden biri. Farklı uygarlıklara ait cami, kilise, kervansaray ve manastırın yer aldığı mekan tam tarihseverlere göre...
  • Dünyaya açılmadan önce ülkemizin hazinelerini keşfedin! Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler

    ASPENDOZ

    Aspendos, amfitiyatrosuyla meşhur bir antik kent. Antalya'nın 49 km. batısında yer alıyor. M.S. 2. yy'da Romalılar tarafından inşa edilen tiyatro 15 bin kişi kapasitesi ile en iyi korunmuş eski yapılardan.
  • Dünyaya açılmadan önce ülkemizin hazinelerini keşfedin! Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler

    AYDER YAYLASI

    Ladin ve kayın ormanlarıyla kaplı yayla Çamlihemşin ilçesine 16 km. mesafede. Ayder, zengin florasının yanı sıra kaplıcası ile de bölgenin en çok tercih edilen tatil yerlerinden biri.
  • Dünyaya açılmadan önce ülkemizin hazinelerini keşfedin! Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler

    MEZOPOTAMYA'NIN İNCİSİ ESKİ MARDİN

    Taşın insan yaşamındaki yerini, insan emeğinin taşı nasıl şekillendirdiğini görmek için dinlerin, mezheplerin harman olduğu Mardin'e yolunuzu düşürün.
  • Dünyaya açılmadan önce ülkemizin hazinelerini keşfedin! Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler

    MOZAİK KENT ZEUGMA

    Gaziantep ili, Nizip ilçesinde yer alan antik şehir, Roma döneminden kalan mozaikleri ile tanınıyor.
  • Dünyaya açılmadan önce ülkemizin hazinelerini keşfedin! Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler

    TANRILARIN DİYARI NEMRUT

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve içinde Komagene Krallığı'nın antik kentini barındıran milli park içerisinde, aslan ve kartal heykellerinin arasında 7 metreye varan dev heykeller bulunuyor.
  • Dünyaya açılmadan önce ülkemizin hazinelerini keşfedin! Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler

    HEM YEŞİLİ HEM KAPLICASIYLA OYLAT

    Tatilde herkes farklı yerleri tercih eder. Eğer kaplıca seçeneğinden yanaysanız, İnegöl'e 27 km. uzaklıktaki Oylat Kaplıcaları'nı tercih edebilirsiniz. Orman içindeki mekan, size hem yeşilin en güzelini hem de şifalı sularını sunuyor.
  • Dünyaya açılmadan önce ülkemizin hazinelerini keşfedin! Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler

    PAMUKKALE TRAVERTENLERİ

    Denizli'de bulunan ve Antik Havuz, Antik Tiyatro, Arkeoloji Müzesi'nin de yer aldığı bölgeyi, hem bir doğa harikası hem de tarihi bir mekan olarak gezebilirsiniz.
  • Dünyaya açılmadan önce ülkemizin hazinelerini keşfedin! Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler

    SAKLIKENT KANYONU

    Fethiye-Antalya arasındaki 18 km. uzunluğundaki Saklıkent, olağanüstü güzellikler sunan bir vadi olarak karşımıza çıkıyor. İlerlemek için kayalara tırmanacağınız mekan size farklı bir deneyim sunacak.
  • Dünyaya açılmadan önce ülkemizin hazinelerini keşfedin! Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler

    ŞİRİNCE: EGE'DE BİR RUM KÖYÜ

    İzmir'in Efes harabeleriyle ünlü Selçuk ilçesinin 8 km. doğusunda üzüm bağları, şeftali bahçeleri ve zeytinliklerle çevrili tarihi bir Rum köyü Şirince. Burada yapılan Şirince evleri de 19. yüzyıl Anadolu mimarisini yansıtıyor.
  • Dünyaya açılmadan önce ülkemizin hazinelerini keşfedin! Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler

    YEDİGÖLLER

    Dağların arasındaki vadilerde zamanla oluşan ve yan yana sıralanan göller Yedigöller olarak anılıyor. Doğa meraklıları için ideal bir mekan.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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