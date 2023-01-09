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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 en iyi seyahat rotaları National Geographic tarafından açıklandı!

Her yıl yeni rotalar oluşturan National Geographic, bu yıl da içerisinde kültür, macera, doğa ve sosyal hayatın bulunduğu eşsiz bir rota çizdi. National Geographic'in çizdiği yeni seyahat rotasında bu yıl revaçta olması beklenen yerler bir araya getirildi. İşte 2023 yılının en iyi seyahat rotaları...

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  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    National Geographic seyahat rotalarını 5 kategoriye ayırıyor, kültür, macera, aile, doğa ve sosyal hayat. Kategorilere gezilecek yerleri sıralayan National Geographic, herkese hitap edecek rotalar çiziyor.

    AİLE ROTASI

    İSVİÇRE

    Doğası ile meşhur olan İsviçre,  küçük bir alanda bulunmasına rağmen yaşam standartları oldukça yüksektir.
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    İNGİLTERE - MANCHESTER

    İngiltere'nin kuzeybatısında bulunan şehir metropol bir yapıya sahiptir. 

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    KOLOMBİYA

    Kolombiya Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alır ve Kuzey Amerika'da adaları bulunur.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    ABD - KALİFORNİYA - SAN FRANCİSCO CROSSTOWN TRAİL

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco, en önemli kültürel ve ticari merkezlerden birisi. San Francisco'nun meşhur gezi rotası Crosstown Trail ile görülmesi gereken yerlerden biri.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    KARAYİPLER - TRİNİDAD VE TOBAGO

    İki farklı ada olan Trinidad ve Tobago tropikal bir iklime sahiptir. Arazi dağlar, ovalar ve okyanustan ibarettir. 

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    SOSYAL HAYAT ROTASI

    GANA

    Batı Afrika ülkesi olan Gana'nın sokakları görülmeye değer yerlerden birisi.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    LAOS

    Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, denize kıyısı bulunmayan bir Güney Asya ülkesidir. 

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    KANADA - ALBERTA

    Kanada'nın Batı bölgesinde kalan Alberta, özellikle gölleri ve dağları ile meşhurdur.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    ABD - WİSCONSİN - MİLWAUKEE

    ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Milwaukee, 22. en büyük eyaletlerden birisidir. Milwaukee'nin Racine-Waukesha Metropolitan alanı kültürel ve ekonomik merkez yerlerinden birisi.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    YUNANİSTAN - DODECANESE ADALARI

    On İki Ada olarak geçen Dodekanez adaları olarak da bilinir.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    MACERA ROTASI

    AVUSTURYA - ALPLER

    Orta Avrupa'da yer alan büyük dağlar, İsviçre, Kuzey İtalya ve Fransa'nın pek çok bölümünde görülür.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    ABD - UTAH

    ABD'n,n batı eyaletlerinden birisi olan Utah, 4 Ocak 1869'da Birleşik Devletler'e dahil edilen 45. eyalettir. 

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    PERU - CHOQUEQUİRAO

    Güney Peru'da bulunan bilge yapı ve mimarı olarak Machu Picchu'ya benzetilir ve bir İnka bölgesidir. 

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    MEKSİKA - REVİLLAGİGEDO NATİONAL PARK

    Revillagigedo Takımadaları, Pasifik Okyanusu'nda bulunan eşssiz ekosistemi ile bilinir ve dört volkanik adadan oluşur. 1861 yılından bu yana Meksika'nın Colima eyaletinin Manzanillo belediyesinin bir parçası haline gelmiştir.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    YENİ ZELANDA

    Güney Büyük Okyanus'ta yer alan bir ada ülkesidir. Yeni Zelanda Güney Yarımküre'de kaldığı için en sıcak aylar Ocak ve Şubat'da yaşanırken, en soğuk aylar Haziran ve Temmuz'da yaşanır. 

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    DOĞA ROTASI

    PORTEKİZ - AZORES

    Yok olan Atlantis'in bir parçası olabileceği iddia edilen Azor adaları, Lizbon'un 1600 kilometre batısında, Avrupa ve Amerika arasında yer alır. Adanın içerisinde hala aktif olan volkanlar yer alır ve kendine has yeşil tabiatı ile güzellikleri içerisinde bulundurur.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    ABD - TEXAS - BİG BEND NATİONAL PARK

    Big Bend Ulusal Parkı, ABD'nin Teksas eyaletinin güneyinde ABD ve Meksika sınırı arasında Rio Grande Nehri'nin ABD kısmı ile Chihuahuan Çölü ile El Paso şehri yakınlarında bulunur. 3.242 km yüz ölçümü ile ulusal bir kanyondur.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    SLOVENYA

    Slovenya Cumhuriyeti bir Balkan ülkesidir. Ülkenin büyük bir bölümü Slovenya Alpleri ile kaplıdır. Ülkenin orta bölümü ise ovalar ve akarsular ile çevirilidir. 

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    BOTSVANA

    Resmi adıyla Botsvana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneyinde bulunur ve denize kıyısı bulunmaz. Dünyanın en az nüfusuna sahip olan ülkelerden birisidir.

    Arizona'nın iki katı büyüklüğünde olan Botsavana, 232 bin kilometrekarelik alanı kaplar. Afrika fillerinin en fazla oluğu ülkedir. Kalahari Çölü ile tanınan ülkede bulunan yabani hayvanlar görülmeye değerdir. Ayrıca değerli madenler açısındanda zengin bir ülkedir ancak ülkenin ekonomik geliri hayvancılığa dayanır.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    İSKOÇYA - HİGHLANDS

    Kuze İskoçya en tarihi bölgelerinden birisidir. Kuzey İskoçya terimi aynı zamanda Highland Fay Hattı'nın kuzey ve batısın tanımlamak için de kullanılır. Kuzey bölgelerine bu nedenle Highland denir. Meşhur 'Cesur Yürek, Outlander ve Harry Potter' gibi dizi ve fimler bu bölgelerde çekildi.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    KÜLTÜR ROTASI

    ABD - GÜNEY CAROLİNA - CHARLESTON

    ABD'nin Charleston şehri, 1670 yılında Güney Karolina'da liman kenti olarak kuruldu. French Quarter ve Battery bölgelerinde bulunan Arnavut kaldırımlı sokakları, at arabaları ve rengarenk evleri ile tanınır.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    MISIR - PİRAMİTLER

    Mısır'da yer alan antik yapıların sayısı 118 ile 138 arasındadır. Piramitlerin büyük bir çoğunluğu Eski Krallık ike Orta Krallık dönemlerinde Firavunlar ve eşleri için mezar niteliğinde inşa edilmiştir.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    ÇİN - LUOYANG - LONGMEN MAĞARALARI

    Longmen Mağaraları, Çin'in Henan eyaletinde bulunan Buda ve öğrencilerinin on binlerce heykelini bandırıyor. Longmen Mağaraları 30 Kasım 2000'de 'Dünya Mirasları Listesi'ne alınıdı.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    GÜNEY KORE - BUSAN

    Güney Kore'nin Seul'den sonra ikinci en büyük şehridir. Güneyde kalan bu şehir dağlık bir yapıya sahip olsa da görülmesi gereken liman, plaj ve turistik yerleri ile ünlüdür. Ayrıca Kore'nin en büyük balık pazarına sahiptir.

     
  • 2023'ün en iyi seyahat rotaları belli oldu! National Geographic tarafından hazırlandı!

    İTALYA- APPİAN YOLU 

    Via Appia,  M.Ö 312 yıllarında Romalı yüksek memur Censor tarafından ve Appius Claudius'un da önderliği ile tam 660 km uzunluğunda yapılmış bir yoldur. 

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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