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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten taraftara Yenikapı çağrısı! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten taraftara Yenikapı çağrısı!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirecekleri şampiyonluk kutlamalarına yeni çıkardıkları GSPlus uygulamasıyla giriş yapılacağını ifade ederek, bütün sarı-kırmızılı taraftarları kutlamalara davet etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 13:44 Güncelleme: 22.05.2025 - 13:44
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        Dursun Özbek'ten taraftara Yenikapı çağrısı!
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        Galatasaray'ın, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Sezonun bitimine iki maç kaldığını hatırlatan Özbek, "Bu hafta İzmir’de Göztepe ile oynayacağız. Ondan sonraki hafta da Başakşehir ile içeride oynayacağımız maçla sezonu bitireceğiz. Bugün itibarıyla Türkiye Ligi’nin şampiyonu Galatasaray. 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı, camia olarak hep beraber yaşamanın günlerindeyiz. Kutlamalarımız Yenikapı’da yapılacak. Galatasaray taraftarının Yenikapı’ya sığmayacağını düşünüyorum. Bütün taraftarlarıma çağrı yapıyorum, Yenikapı’da buluşalım. Galatasaray’ın büyüklüğüne yakışır şekilde 25. şampiyonluğumuzu orada kutlayalım. Bugün tanıtımını yapmak istediğimiz GSPlus uygulaması var. Galatasaray için büyük önemi var. Taraftarlarımızın aidiyetinin buna güç vereceğini düşünüyorum. Galatasaray’ın geleceği için de çok önemli bir faktör. GSPlus indiren taraftarlarımız, Yenikapı’ya bununla giriş yapacaklar. GSPlus sadece bunun için değil, içinde taraftarlarımızın keyif alacağı uygulamalar var. GSPlus Premium bölümü var. Taraftarlarımızın hoşuna gideceğine düşünüyorum. GS Store’dan alacağı ürünlerde indirimler olacak. Yenikapı’da özel bir alan olacak, Premium üyeler için ayırıyoruz. Uygulamada GSPara da olacak. Bütün bu saydıklarım, Galatasaray’ın geleceği için çok önemli faktörler. Bilet almak isteyenler, öncelikli biletlere ulaşması mümkün. GS Premium indiren üyeler, Yenikapı’da yapacağımız kutlamayı canlı izleyebilecekler. Galatasaray’ın rekorların takımı. Taraftarlarımdan bu uygulamayı indirerek rekor kırmasını istiyorum. Bu rekorun Avrupa ve dünya çağında bir rekora ulaşması, Galatasaray’ın büyüklüğüne yakışır şekilde olmasını istiyorum. Taraftarlarımız, bizim en büyük itici gücümüz. Bunu son 3 sezondur herkes gördü. Aynı aidiyeti aynı desteği GSPlus’a da sağlamasını istiyorum. Çok geniş bir platform. Rekor bir indirmeye ulaşmasını taraftarlarımdan bekliyorum" şeklinde konuştu.

        Başkan Özbek, kupayı kimin vereceğiyle ilgili gelen soruya ise, "Herhangi bir bilgimiz yok. Normalde federasyonun tespit ettiği birileri veriyor. Kimin vereceğiyle ilgili bize ulaşmış bilgi yok" diye cevap verdi.

        OKAN BURUK: TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da şampiyon oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Üst üste 3. şampiyonluğu yaşıyoruz. Burada başkanımıza, yönetim kurulumuza, oyuncularımıza, büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim, Hep birlikte başardık. Mayıslar bizimdir dedik. Mayısta tekrar şampiyonu. İnşallah 4. Ve 5. şampiyonluğa onlarla birlikte yürüyeceğiz. Herkesi GSPlus Premium üyeliğine davet ediyorum. Bizim için de Galatasaray’a verilecek destek çok önemli. Çok önemli transferler yapıyoruz. Çok önemli oyunculara sahibiz. Galatasaray’ın açığı yolda taraftarımızın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızı taraftarları kutlamalara davet ederek, "Bütün kaptanlar olarak, bütün taraftarımızı, gerçek ve Türkiye’de ilk olan, Türkiye’nin en büyük takımının kazandığı 5. yıldızı kutlamak için Yenikapı’ya bekliyoruz. Başkanım ve hocamın söylediklerinin hepsine katılıyorum, sonuna kadar da arkalarındayım" açıklamasında bulundu.

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