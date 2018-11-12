Rojin, geçen yıl, kendini fotoğrafçı ve mankenlik ajansı sahibi diye tanıtan ve 30 bin TL parasını alan 41 yaşındaki Cüneyt Pala’yı çıkan arbede sonucu bıçaklayarak 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Dilek Demir’in davasına dikkat çekmek için ve cezaevindeki 1300 kadına moral vermek için kolları sıvadı.

Sanatçı vereceği konser ve yardım kampanyası için, "Bu konseri yapmak istememin en büyük nedeni erkek şiddeti yüzünden hayatı kararan kadınların, artık erkek mantığıyla yargılanmasın demek için. Çok anlamlı, önemli bir destek benim için kadınların buna ihtiyacı var” dedi.

Rojin, aynı zamanda kadın mahkumların pijama ve özel ihtiyaçlarını karşılayacak.

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