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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da duvarın altında kalan çocuk kurtarılamadı - Güncel haberler

        Çöken istinat duvarı altında kalan çocuk hastanede öldü

        Antalya'da çöken istinat duvarının altında kalan çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 20:03 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:16
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        Duvarın altında kalan çocuk kurtarılamadı
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        Antalya'nın Finike ilçesi Gökbük Mahallesi'nde istinat duvarının çöktüğü ihbarını alan jandarma ve sağlık ekipleri adrese gitti.

        Göçük altında kalan ve ağır yaralan Mihriban Kaftanlı (6) ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Mihriban ile göçük sırasında olay yerinde bulunan ve yaralanan Serkan Can Burul (6), Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan çocuklardan Mihriban Kaftanlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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