Duygu Sarışın, yeni aşkıyla gündemde

Koç Üniversitesi'nin 2016'da başlattığı ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her yıl takdim edilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın bu yılki sahibi, kuantum optiği ve kuantum teknolojileri alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mete Atatüre oldu.