Düzce'de uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Operasyonda, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Ekipler ayrıca, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla R.A.S'nin kullandığı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.