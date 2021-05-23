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Düzenli tasarruf yapanların oranı 5 yılın zirvesinde

ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı yüzde 18,5 oldu. Tasarruf sahipleri içinde ise düzenli tasarruf yapanların oranı 8 puan artışla yüzde 72’ye ulaştı. Bu son 5 yıldaki en yüksek oran oldu

Düzenli tasarruf yapanların oranı arttı
HABERTURK.COM

ING Türkiye, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma vizyonuyla faaliyet gösteren ING Türkiye’nin araştırmasına göre, tasarruf sahipliği oranı 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki dönem ile benzer olarak yüzde 18,5 seviyesinde gerçekleşti. Araştırmada aynı zamanda pandemi dönemindeki dijital banka kullanım alışkanlıkları da incelendi.

Tasarruf sahipliği olanlar arasında düzenli tasarruf yapanların oranı, bir önceki çeyreğe göre 8 puan artış gösterdi ve 2021 yılı ilk çeyreğinde 2016’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 72’ye ulaştı. Düzenli tasarruf yapmayanlar arasında ise gelecek 3 ay içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranında artış eğilimi 5 puan ile devam ederek yüzde 53’e ulaştı. Katılımcıların yüzde 54’ü pandemi sonrasında tasarruf edeceğini ifade ederken, katılımcılar bu tasarruflarını yüzde 19 ile en çok emlak/gayrimenkul ile değerlendireceklerini belirtti.

GERÇEK MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ TERCİH EDİLİYOR

Bankacılık müşterilerinin yüzde 62’si pandemi dönemini kapsayan son 1 yıl içinde internet bankacılığı veya mobil bankacılık kullandığını belirtti. Araştırmaya katılan her üç kişiden ikisi internet veya mobil bankacılık üzerinden işlem yaparken kendisini rahat hissettiğini ifade etse de, yine araştırma sonuçlarına göre bankacılık konusunda bir danışmanlık almak isteyeceğini belirten yüzde 72’lik bir kitle mevcut. Danışmanlık almak isteyen kişiler içinde ise yüzde 78’lik bir kitle sadece gerçek müşteri temsilcisinden danışmanlık almayı tercih edeceğini, yüzde 5’lik bir kitle gerçek kişi yerine bilgisayar destekli dijital asistanlardan danışmanlık almayı tercih edeceğini belirtti. Yüzde 17’lik bir kitle dijital asistanlardan danışmanlık alabileceğini ama gerçek müşteri temsilcisinden de danışmanlık almak istediğini söyledi.

İnternet ve mobil bankacılık ile gelir / gider yönetiminin kolaylaştığını düşünenlerin oranı yüzde 70 seviyesindeyken, tasarruflarını yalnızca dijital kaynaklar üzerinden yönetmeyi tercih edenler yüzde 40 seviyesinde. Araştırmaya göre pandemi sürecinde eskiye göre daha çok finansal danışmanlık ihtiyacı duyanların oranı ise yüzde 30. Son 3 ayda dijital bankacılık üzerinden hesap açma ve ödeme işlemleri yapan her 3 kişiden biri bu işlemleri ilk defa pandemi döneminde dijitalden gerçekleştirdi. En fazla yapılan çevrim içi işlemler ise kredi / kredi kartı borcu ve fatura ödeme işlemleri oldu ve bunu sırasıyla yatırım yapma, tasarruf hesabına para aktarma ve tasarruf hesabı açma takip etti.

KRİPTO PARA 7. SIRADAN LİSTEYE GİRDİ

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde bakıldığında ise, 2021 ilk çeyrekte en çok tercih edilen tasarruf aracı yüzde 24 ile bireysel emeklilik fonları olurken, bunu yüzde 19 ile yastık altı altın ve nakit, yüzde 14 ile sistem içi altın takip etti. Araştırmaya tasarruf aracı olarak ilk kez dahil edilen kripto para birimleri ise listeye yüzde 5’lik oran ile 7’nci sıradan girdi.

Düzenli tasarruf yapanların oranının önemli bir artış gösterdiğine dikkat çeken ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Pandemi gibi belirsizlik dönemleri düzenli tasarruf yapma alışkanlığının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Tasarruf sahibi olanlar bu zorlu dönemleri daha rahat geçirebiliyor. Bu noktada düzenli tasarruf oranının artışını olumlu bir trend olarak görüyoruz. Tasarruf alanında öncü uygulamalara imza atan bir kurum olarak, tasarruf sahipliğini destekleyecek ürün, hizmet ve yatırım araçları sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Dijital bankacılıkla ilgili araştırma sonuçlarını değerlendiren Kırmızı, “Pandemide bankacılık işlemlerinde dijitalleşme hızlandı, dijital kanallarla ilk kez tanışan müşteriler bu sistemlerin işlevsel olduğunu fark etti. Araştırma sonuçlarımız da bunu doğruluyor. Bu dönemde dijital bankacılık kullanım oranı yükselse de bu grubun danışmanlık hizmetinde gerçek müşteri temsilcisini tercih ettiğini görüyoruz. Dijitalleşmeyi stratejinin merkezine alan bir kurum olarak, müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmelerini hedefliyoruz, ancak bunu yaparken dijitale insan dokunuşu getirmenin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışla, görüntülü görüşme teknolojisini kullanarak gerçek müşteri temsilcileri ile danışmanlık hizmeti verdiğimiz Cebimdeki Danışman’ı geliştirdik. Bu hizmet ile müşterilerimiz mobil uygulamamız üzerinden gerçek müşteri temsilcileriyle canlı olarak görüşebiliyor. Aynı zamanda sunduğumuz uzaktan müşteri olma hizmeti ile isteyenler ING Mobil üzerinden gerçek müşteri temsilcileri ile görüşerek 7/24 diledikleri yer ve zamanda ING müşterisi olabiliyor. Müşterilerimizin hayatında bankacılığın yerini en aza indirmek için yenilikçi hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz” diye aktardı.

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