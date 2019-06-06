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E-5 Karayolu’nda motosikletliler otomobilin önünü kesti

İHA

E-5 Karayolu Merter mevkisinde trafikte yanlış anlaşılmadan kaynaklanan olay nedeniyle otomobil sürücüsü motosikletlinin ayaklığını kırdı. Öfkelenen'Ço motosikletli karayolunda otomobilin önünü keserek sürücüyle kavga etti. O anlar kask kamerasına yansıdı.

E-5 Karayolu

Olay, geçtiğimiz 23 Mayıs Perşembe günü saat 00.00 sıralarında E-5 Karayolu Merter mevkisinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre motosikletli gençler karayolunda seyir halinde olduğu esnada otomobil sürücüsü, gençlere el ve kol hareketleriyle “çok güzel motosiklet kullanıyorsunuz” dedi. Bu hareketleri tepki olarak anlayan motosikletli genç, yanlış anlaşılma sonucu otomobil sürücüsünün üstüne sürdü. Sürücü de bunun üzerine otomobiliyle motosiklete çarparak sağ ayaklığını kırdı.

 

TRAFİKTE OTOMOBİLİN ÖNÜNÜ KESTİLER

Olayın ardından motosikletliler bir süre sonra akan trafikte otomobilin önünü keserek hem önden ve hem yan taraftan sıkıştırdı. Ardından da motosikletlerinden inen gençler, sürücünün üzerine yürüdü. Duruma sinirlenerek öfkelenen motosikletinin ayaklığı kırılan genç, “parasını vereceksin” diyerek bağırmaya başladı. Sürücü ise, “kaza olduysa trafik polisi çağırırız” diyerek genci sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan bağrışmalar ve tartışmaların ardından otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Gençler ise motosikletlerine binerek yoluna devam etti.

Olay nedeniyle karayolunda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

 

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