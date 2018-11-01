Büyük çapta maddi hasar var

Kaza saat. 12.00 sıralarında Küçükçekmece Avcılar istikameti E-5 Karayolunda meydana geldi.



İddiaya göre Beşir G., idaresindeki kamyonet, yol üzerinde çalışma yapan yol bakım aracına çarpmamak için ani fren yaptı. Bu esnaya yol üzerinde seyir halinde olan kamyon sürücüsü de önünde ani fren yapan Beşir G., idaresindeki kamyonete çarparak durabildi. Daha sonra ise arkada bulunan taksi sürücüsü Kemal P.,’de önünde kaza yapan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arabanın önü tamamen kamyonun altında ezildi. Meydana gelen trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



E-5’TE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

İHA'nın haberine göre, Küçükçekmece Avcılar İstikametinde meydana gelen üç araçlık zincirleme trafik kazası, E-5 karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. İhbar sonrası olay yerine çağrılan çekici ekipleri tarafından kazaya karışan araçlar E-5 üzerinden kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılması üzerine trafik normale döndü.



“ÇOK ŞÜKÜR KİMSEDE BİR ŞEY YOK"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Kemal Parlak, “Ben yol üzerinde seyir halindeydim. Belediye ekipleri yol üzerinde çalışma yapıyormuş. Önümdeki araç ekipleri son anda fark etti. Son anda far edince kamyon ona arkadan vurdu. Önümdeki araç önündeki araca vurunca ben de önümdeki araca vurdum. Çok şükür kimsede bir şey yok” dedi.

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