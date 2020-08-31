Eba girişi için öncelikle öğrencilerin şifre oluşturmaları gerekiyor. Eğitim bilişim ağına giriş yapabilmek için 2 ayrı şekilde şifre oluşturulabiliyor. Her öğrenci, yalnızca 1 defaya mahsus olacak şekilde Eba hesap oluştura tıklayarak aile ya da öğretmenlerinden yardım almak zorunda kalmadan şifre oluşturabiliyor. Bu adımlardan kısaca bahsedelim:

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Birinci adım

1. Eba hesabı oluştura tıklayın.

2. E-okul bilgilerinizi hatasız bir şekilde girdiğinize emin olduktan sonra girişe basın.

3. Eba hesabında kullanacağınız yeni şifreyi oluşturun. Ailenizden birinin ya da kendinizin telefon numaranızı girin. Bir mail hesabı da girebilirsiniz. Sonrasında şifre oluştura tıklayın.

4. Cep telefonunuza bir doğrulama kodu gelecek. Gelen şifreyi zorunlu alana girin.

5. Eğer bilgilerinizde hata yoksa Eba giriş ekranı karşınıza çıkacak. Burada TC kimlik numaranızı ve hesap için belirlediğiniz şifreyi girin.

6. Bu adımdan sonra güvenlik kodunu gir ve göndere tıkla. Eba şifren başarıyla oluşacak.

İkinci adım

1. Eba giriş ekranında TC kimlik numaranızı ve öğretmenden alınan tek kullanımlık şifrenizi girin.

2. Güvenlik kodunu girin ve gönder butonuna dokunun.

3. Veli bilgileriyle aktivasyon seçilirse, karşınıza çıkan ekranda veli TC kimlik numarası ve şifrenizi girerek girişe basmalısınız.

4. Eğer E-postayla aktivasyon isterseniz aktivasyon kodu göndere basın. E-postanıza gelen aktivasyon kodunu sayfada göreceğiniz aktivasyon kodunu gir kısmına girin. Daha sonra güvenlik kodunu da girin ve girişe dokunun.

5. Cep telefonu ile aktivasyonu seçerseniz, sistemdeki numaranıza gelecek olan kodu girin. Sonrasında güvenlik kodunu da girip giriş yapa dokunun.

6. Açılan ekranda Eba için istediğiniz şifreyi yazıp kaydet butonuna basın.

7. Son olarak Eba giriş ekranında TC kimliğinizi ve belirlediğiniz şifreyi girin. Güvenlik kodunu girip göndere tıkladıktan sonra şifreniz başarıyla oluşacak.