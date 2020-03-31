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EBA TV canlı yayın izle! 31 Mart Salı TRT EBA TV canlı yayın ilkokul, ortaokul, lise dersleri izleme linki

EBA TV canlı yayın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için devam ediyor. TRT EBA TV'yi isterseniz internetten online isterseniz de televizyondan izleyerek dersleri işlemeye devam edebilirsiniz. İşte ilkokul, ortaokul, lise EBA TV izleme ekranı

TRT EBA TV

EBA TV canlı yayını ile öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. EBA TV2yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. Derslerin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler 30 Nisan'a kadar evinde EBA TV ile eğitimlerine devam edecek. İşte EBA TV canlı yayını...

EBA TV CANLI İZLE

EBA TV, internetten aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izlenebilir. Ayrıca tekrar derslerine de yine aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı yayın linkine tıkladıktan sonra sınıflarını seçerek dersleri izleyebilir.

EBA TV'Yİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ - AYARLARI

HD Alış Bilgileri

Polarizasyon: yatay (H)

Alış frekansı: 12.084 MHz

FEC: 2/3

Sembol oranı: 13.750

SD Alış Bilgileri

FEC: ¾

Sembol oranı: 30.000

Polarizasyon: dikey (V)

Alış frekansı: 11.916 MHz

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal
TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal
TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal
TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal
TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal
TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

EBA TV DERS PROGRAMI (YENİ)

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim kapsamında İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni ders programı ve yayın akışı ile ilgili detayları paylaştı. İşte 30 Mart-03 Nisan ders programı ve yayın akışı...

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV'DE CANLI SINIF UYGULAMASI BAŞLADI

MilliEğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de canlı sınıf uygulamasına geçildiğini açıkladı. Yeni açılan EBA Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret eden Bakan Selçuk burada açıklamalarda bulundu. Veri merkezlerinin internet trafiği, yoğun kullanıcı talebi, siber saldırılar veya başka sebeplerle oluşabilecek sorunlara anında müdahale edildiğini söyleyen Selçuk, “Çok daha fazla öğrencimizin EBA’dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında bir taraftan iyileştirmeler yapılıyor. Bütün bunları ifade ettikten sonra ayrıca, sizlerle hayata geçirdiğimiz yeni uygulamanın ayrıntılarını da paylaşmak istiyorum. Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, TRT EBA TV yayın programlarını, 2. EBA’yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz” müjdesini de verdi.

Öğrencilerin söz konusu üç bileşeni de kullanacaklarını belirten Selçuk, tüm planlamaların buna göre yapıldığına değindi. Kullanım saatlerinin de ayarlandığını aktaran Selçuk, “Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu alt yapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız. Bunun çok daha verimli ve sağlıklı bir işleyişe oturması birkaç haftamızı alabilir” dedi.

Öte yandan belirtilen konularda önemli yeniliklerin geldiğini açıklayan Selçuk, “Bu arada 8 ve 12’nci sınıfların öğrencileri ve öğretmenleri için EBA kullanım süreleri artırılarak Canlı Sınıf desteğini devreye alıyoruz. Canlı sınıf ile öğrencilerimiz kendi öğretmenleri ile EBA üzerinden bir sınıf ortamıyla ders işleyebilecekler. Yine 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz için YKS ve LGS sınavlarında sorumlu oldukları ve birinci dönemin başından itibaren işledikleri konulara yönelik programlar hazırlıyoruz. Bu süreçte özellikle 8’inci sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru çözüm saati hazırladık. Çocuklarımız bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecekler” diye konuştu.

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