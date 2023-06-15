Ebru Akel'den kilo verme tüyoları

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ebru Akel, Yeniköy'de katıldığı bir davette objektiflere yansıdı.



Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Akel, "Kilo vermek zor değil. Umutsuzluğa kapılıp, ameliyatlara ve yağ aldırmaya yönelmeyin, bol bol su için" dedi.