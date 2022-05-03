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Ebru Akel'in çocuklu Bodrum tatili

Sunucu Ebru Akel, bayram tatilini çocuklarıyla birlikte Bodrum'da değerlendirdi. Akel, önceki gün Türkbükü'nde bir dondurmacıdan oğlu Eren'e dondurma alırken görüntülendi

Ebru Akel'in çocuklu Bodrum tatili
Çocuklu Bodrum tatili
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ebru Akel, bayram tatilinde ailesiyle birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Akel, geçtiğimiz gün Türkbükü'nde objektiflere yansıdı.

Oğlu Eren'e dondurma alan 46 yaşındaki sunucu, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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