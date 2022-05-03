Çocuklu Bodrum tatili

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ebru Akel, bayram tatilinde ailesiyle birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Akel, geçtiğimiz gün Türkbükü'nde objektiflere yansıdı.
Oğlu Eren'e dondurma alan 46 yaşındaki sunucu, keyifli halleriyle dikkat çekti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ebru Akel, bayram tatilinde ailesiyle birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Akel, geçtiğimiz gün Türkbükü'nde objektiflere yansıdı.
Oğlu Eren'e dondurma alan 46 yaşındaki sunucu, keyifli halleriyle dikkat çekti.
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