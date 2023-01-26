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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ebru Polat: Sperm bankasından çocuk istemiyorum

Ebru Polat, gazetecilerin 'çocuk' sorularına yanıt verdi. Şarkıcı, "Sperm bankasından istemiyorum. Sahiplenmek istiyorum, Taylandlı istiyorum" ifadelerini kullandı

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  • Ebru Polat: Sperm bankasından çocuk istemiyorum - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Ebru Polat, yeni şarkısı 'Kıskananlar Çatlasın'ın klip gösterimi öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti.

    "Çok düşmanım var" diyen Polat, "Dost sandıklarımız bile düşmanımızmış meğer... Bu yüzden kıskananlar çatlasın. Tam tribünlük bir klip geliyor. Dans hünerlerini de sergileyeceğiz. Türkiye'de öyle dans eden yok. Kendilerini öyle görüyorlar. İki, üç hareket yapıyorlar, o kadar. Bir Edis güzel dans ediyor. Biz kadınlarda ben de dahil dans edemiyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Ebru Polat: Sperm bankasından çocuk istemiyorum - Magazin haberleri

    "YÜZÜNE BAKMIYORUM"

    Yollarını ayırdığı sevgilisinin klip çekiminde kendisini izlemeye gelmesi hakkında konuşan Ebru Polat, "Ben atar yapıyorum. Erkek arkadaşımdan ayrıldım. Ayrıyız ama klibe geldi, desteğe gelmiş. Ben yüzüne bakmıyorum. Ben çağırmadan gelir o... Ama tekrar birlikte olur muyuz bilemeyiz..." açıklamasında bulundu.
  • Ebru Polat: Sperm bankasından çocuk istemiyorum - Magazin haberleri

    "SPERM BANKASINDAN ÇOCUK İSTEMİYORUM"

    Polat, ayrıca basın mensuplarının 'çocuk' sorularına, "Tayland'dan çocuk almayı planlıyorum. Evlilik düşünmediğim için çocuk da yapamayacağım. Geçen baktım; o kadar minik minik bebekler, annesiz ve babasız... Kıyamadım... Böyle Taylandlı çocuk almak istiyorum. Sperm bankasından istemiyorum. Sahiplenmek istiyorum. Tayland'lı istiyorum. Genetik yapıları bakımından daha sakin, daha anne ve babaya bakan birileri... Biz Türkler daha asabiyiz. O yüzden o taraftan bir çocuğum olsun. Doğurmak şart değil. Her annelik yaptığın senin çocuğundır. Bu sene istiyorum" şeklinde yanıt verdi.
  • Ebru Polat: Sperm bankasından çocuk istemiyorum - Magazin haberleri

    "14 YIL SONRA MESLEĞE DÖNÜŞ"

    Öte yandan şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz yıl ara verdiği avukatlık mesleğine geri dönme kararı almıştı. Polat, haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderilerle duyurmuştu.

    Ebru Polat, İstanbul Barosu'nda çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı. Polat, gönderisine, "Önümüzdeki hafta itibarıyla 'Avukat hanım' diyeceksiniz. 14 yıl sonra mesleğe dönüş..." notunu düşmüştü.
  • Ebru Polat: Sperm bankasından çocuk istemiyorum - Magazin haberleri

    "NİYE TEK BİR ŞEYLE SINIRLI KALAYIM Kİ?"

    Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamada, "Ceza avukatıyım, bir yıl da çalıştım ama şov işi ciddiyet kaldırmaz. Ciddi durursan, 'Git avukat ol' derler. Şarkıcılık herkese hitap eder. Küçüklüğümde avukat olmak istiyordum, oldum. Psikoloji okumak istedim, okuyorum. Şarkıcı olmayı da istedim, oldum. Niye tek bir şeyle sınırlı kalayım ki?" şeklinde konuşmuştu.

    Fotoğraflar: Instagram

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