Ebru Polat: Sperm bankasından çocuk istemiyorum

"SPERM BANKASINDAN ÇOCUK İSTEMİYORUM"



Polat, ayrıca basın mensuplarının 'çocuk' sorularına, "Tayland'dan çocuk almayı planlıyorum. Evlilik düşünmediğim için çocuk da yapamayacağım. Geçen baktım; o kadar minik minik bebekler, annesiz ve babasız... Kıyamadım... Böyle Taylandlı çocuk almak istiyorum. Sperm bankasından istemiyorum. Sahiplenmek istiyorum. Tayland'lı istiyorum. Genetik yapıları bakımından daha sakin, daha anne ve babaya bakan birileri... Biz Türkler daha asabiyiz. O yüzden o taraftan bir çocuğum olsun. Doğurmak şart değil. Her annelik yaptığın senin çocuğundır. Bu sene istiyorum" şeklinde yanıt verdi.