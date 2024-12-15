Uğur Akkuş, geçtiğimiz haftalarda 5 yıldır evli olduğu Ebru Şallı'dan boşanma kararı aldığını duyurmuş bundan birkaç gün sonra da "Boşanmaktan vazgeçtik" açıklamasında bulunarak birlikteliklerine bir şans daha tanıma kararı aldıklarını ifade etmişti.

"5 AYDIR GÖRMÜYORUM"

Uğur Akkuş'un açıklamalarının ardından Ebru Şallı sessizliğini bozdu. Şallı, Akkuş ile 5 aydır görüşmediğini ve uzun bir süredir de Akkuş'un şiddet ve tehdidine maruz kaldığını açıkladı.

"ARKADAŞLARIMI TEHDİT EDİYOR" Ebru Şallı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.'nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere, basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara ve çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım.