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        Haberler Magazin Ebru Şancı Öztürk'ün oğlu Kürşad Fırat Öztürk'ün burnuna boncuk kaçtı - Magazin haberleri

        Ebru Şancı Öztürk'ün oğlunun burnuna boncuk kaçtı

        Ebru Şancı Öztürk'ün oğlu Kürşad Fırat Öztürk'ün burnuna boncuk kaçtı. Oğlunu apar topar doktora götüren Öztürk, doktorun oğluna müdahale ettiği o anları yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:02
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        Emekli manken Ebru Şancı, futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015'te evlenmiş, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylin'i, 2020'de ise oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına alarak üçüncü kez anne olma sevincini yaşamıştı.

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        BURNUNA BONCUK KAÇTI

        Zaman zaman ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Ebru Şancı Öztürk, bu kez oğlu Kürşad Fırat Öztürk'ün yaşadığı bir olayın sonucunu yayımladı.

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        Ebru Şancı Öztürk'ün oğlu Kürşad Fırat Öztürk, oyun oynarken burnuna boncuk kaçırdı. Bunun sonucunda oğlunu eşi Alpaslan Öztürk ile hastaneye götürdü.

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        "ÇOK ŞÜKÜR ÇIKTI"

        Doktor, Kürşad Fırat Öztürk'ü muayene ettikten sonra müdahalede bulunarak küçük çocuğun burnundaki boncuğu çıkardı. Ebru Şancı Öztürk, o anları da "Çok şükür çıktı" diyerek takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Ebru Şancı Öztürk
        #Kürşad Fırat Öztürk
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