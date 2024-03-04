Ebru Şancı Öztürk'ün oğlunun burnuna boncuk kaçtı
Ebru Şancı Öztürk'ün oğlu Kürşad Fırat Öztürk'ün burnuna boncuk kaçtı. Oğlunu apar topar doktora götüren Öztürk, doktorun oğluna müdahale ettiği o anları yayımladı
Emekli manken Ebru Şancı, futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015'te evlenmiş, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylin'i, 2020'de ise oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına alarak üçüncü kez anne olma sevincini yaşamıştı.
BURNUNA BONCUK KAÇTI
Zaman zaman ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Ebru Şancı Öztürk, bu kez oğlu Kürşad Fırat Öztürk'ün yaşadığı bir olayın sonucunu yayımladı.
Ebru Şancı Öztürk'ün oğlu Kürşad Fırat Öztürk, oyun oynarken burnuna boncuk kaçırdı. Bunun sonucunda oğlunu eşi Alpaslan Öztürk ile hastaneye götürdü.