2017 yılında ‘Boş Duvarlar’ isimli teklisini çıkaran Ece Gürsel, instagram'da bikinili bir pozunu paylaştı.



36 yaşındaki manken ve şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı cesur kareye, "Önce kendini sev" notunu yazdı.



"KENDİMİ DAHA SEKSİ VE DAHA DİŞİ HİSSEDİYORUM"



Ece Gürsel, geçtiğimiz yıl Posta'ya verdiği röportajda, "Kendimi hiçbir zaman seksi bulmadım. İnsanlar öyle görmek istediler. Evde pijamalı Ece’yim. 35 yaşından sonra kendimi daha kadın, daha seksi ve dişi hissediyorum. Yeni yeni kendimin farkına varıyorum. Kendimi şimdi daha güzel buluyorum. Şimdi erkeklerin daha çok ilgisini çekiyorum. Önceden bedenime, medyadaki seksi kadına geliyorlardı. Şimdi gerçek Ece’ye geliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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