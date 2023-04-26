1973'ten bu yana bir çok film ve reklamda kullanılan "Let's Get It On" şarkısının söz yazarı Ed Townsend 2003'te vefat etmiş, kızı Kathryn Townsend Griffin, babasının şarkısını çalmakla suçladığı Ed Sheeran'ı 2017'de dava etmişti.