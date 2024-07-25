Eda Ece'den kafaları karıştıran hamle
Eda Ece, sosyal medya hesabından eşi Buğrahan Tuncer'i sildi. Ünlü oyuncunun bu hamlesi, 'Ayrıldılar mı?' sorusunu beraberinde getirdi
Geçtiğimiz yıl haziran ayında evlenen Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, mayıs ayında anne - baba olmuştu.
Çift, kızlarına Mina İpek adını vermişti.
Evlenmeden önce bir dargın, bir barışık aşk yaşayan Eda Ece'nin son hamlesi şaşırttı.
Eda Ece, evlenmeden önce yaşadığı ayrılıklarda, sosyal medya hesabından Batuhan Tencer'i siliyordu. Ece, şimdi de eşini sosyal medya hesabından sildi.
Ardından Buğrahan Tuncer de sosyal medya hesabını kapattı.
İkilinin bu davranışları "Ayrıldılar mı?" sorusunu da beraberinde getirdi.