Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Eda Ece'den kafaları karıştıran hareket: Eşi Buğrahan Tuncer'i sildi - Magazin haberleri

        Eda Ece'den kafaları karıştıran hamle

        Eda Ece, sosyal medya hesabından eşi Buğrahan Tuncer'i sildi. Ünlü oyuncunun bu hamlesi, 'Ayrıldılar mı?' sorusunu beraberinde getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 16:33 Güncelleme: 25.07.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geçtiğimiz yıl haziran ayında evlenen Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, mayıs ayında anne - baba olmuştu.

        2

        Çift, kızlarına Mina İpek adını vermişti.

        3

        Evlenmeden önce bir dargın, bir barışık aşk yaşayan Eda Ece'nin son hamlesi şaşırttı.

        4

        Eda Ece, evlenmeden önce yaşadığı ayrılıklarda, sosyal medya hesabından Batuhan Tencer'i siliyordu. Ece, şimdi de eşini sosyal medya hesabından sildi.

        5

        Ardından Buğrahan Tuncer de sosyal medya hesabını kapattı.

        6

        İkilinin bu davranışları "Ayrıldılar mı?" sorusunu da beraberinde getirdi.

        #Buğrahan Tunce
        #eda ece
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        Boğulma vakaları arttı, polis sahillere indi
        Boğulma vakaları arttı, polis sahillere indi
        Diyarbakır'da dönercilerin sıra dışı serinleme yöntemi!
        Diyarbakır'da dönercilerin sıra dışı serinleme yöntemi!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!