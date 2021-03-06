Sosyetik güzel son olarak 25 metre derinliğe inerek köpek balıklarıyla yüzdüğü anları paylaştı. Taşpınar, yayınladığı bu fotoğrafa, "Aşağıya inmeye başladığım anda kabulleniş başlar bende. Burası onların dünyası, onların kuralları geçerli.. Ne yapacaklarına onlar karar verirler, aslında ikili ilişkilerle hiç bir farkı yok. Çünkü karşınızdakinin hareketleri hiç bir zaman sizin kontrolünüzde değildir aslında. İnsanoğlu kontrolü sever, elinde olduğunu bilmek ister fakat hayat bize şu günlerde öğretti ki kontrol bir illüzyon. Yaşama güven, sana ihtiyacın olanı o zaten yollar. Aslında bu kadar basit. Kabullen. Korkutucu olmaları gerekirken o dünya o kadar sakinki aslında. Öğrenilecek çok şey var..." notunu düştü.