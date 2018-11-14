Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan 155. son bölüm ile izleyicisinin karşısına çıktı. Heyecan ve hüznün eksik olmadığı dizide yaşanan gelişmeler seyirciyi ekrana kilitledi. Nefesleri kesen son bölümde Alparslan hainin Ateş olduğunu öğreniyor. İlyas Tipi'yi varacak mı? gibi sorular akılları karıştırdı. Peki, EDHO 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, diziye dair tüm detaylar...

EDHO 116. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

EDHO'nun yayınlanan 115. son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

EDHO 115. BÖLÜM ÖZETİ

İlyas'ın öfkesi dinmiyor!

İlyas, itaatsizlikle suçlayarak, sildiğini söylediği Alparslan'ı, otelinde dahi görmek istemiyordur. Hızır da iki Çakırbeyli arasındaki anlaşmazlıktan rahatsızdır. Köşesine çekildikten sonra, ailenin reisi olarak tayin ettiği İlyas'a yapılan hatayı kendine yapılmış kabul eder. Alparslan, amacının ailesini korumak olduğunu söylese de, böyle bir savunmanın Hızır için bir geçerliliği yoktur. Alpaslan yine de sınırları zorlamak zorunda olduğunu düşünmektedir. Fedailere net bir mesaj yollar: Ya haini verin ya da ben yokum! İzzet'in önündeki engelleri tek tek ortadan kaldıran Ateş için çember daralmıştır. İlyas dört bir yandan saldırırken, İzzet ve Ateş tekrar bir araya gelerek, ortaklıklarını devam ettirebilmek adına büyük bir oyun hazırlar. Herkesin yıkımına neden olabilecek bu oyunun kurbanı ise Tipi olacaktır...

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