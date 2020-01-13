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EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir daha Meryem'i üzmeyeceğim! EDHO 153. son bölüm özeti

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin sevenleri tarafından büyük merak konusu oldu. EDHO, ekranlara gelen son bölümde Hızır Çakırbeyli, Meryem'in dönüşüyle birlikte onu bir daha üzmeyeceğinin sözünü veriyor. İşte EDHO 153. son bölüm özeti...

EDHO 154. bölüm fragmanı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. son bölümde Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirip bu hamlelerle tozu dumana katıyorlar. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olmuştur. Peki EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO 153. son bölüm özeti...

EDHO 154. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

EDHO 153. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez.

Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.

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