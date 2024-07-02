Edin Džeko, - Amra Silajdžić; Boğaziçi'nde aşk

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Džeko lig tamamlanınca ailesiyle birlikte ülkesinde bir süre tatil yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları için başlayan kampı için Türkiye'ye dönen Edin Džeko, izin gününü, oyuncu - model eşi Amra Silajdžić ile birlikte Boğaziçi'nde tekne turu yaparak geçirdi. Ünlü futbolcunun hayranları, fotoğrafa; "Türkiye'ye de Fenerbahçe'ye de çok yakışıyorsun. Takımdan ayrılma, gitme" ve "Birbirinize çok yakışıyorsunuz, mutluluğunuz daim olsun" içerikli mesajlar yağdırdı.