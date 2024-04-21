Hafif ticari araçtaki 13 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesi Köseömer köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu. Hafif ticari araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 13 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. El konulan araç trafikten menedilirken, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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