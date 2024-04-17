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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobil ve teknolojinin buluştuğu program Habertürk TV'de başlıyor - Otomobil Haberleri

        Otomobil ve teknolojinin buluştuğu program Habertürk TV'de başlıyor

        Habertürk TV'nin yeni programı 'OtoTekno', Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla yakında başlıyor. Yıldız ve Özenen, her hafta otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 15:39 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:03
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        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
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        Habertürk TV'de otomotiv ve teknoloji dünyasını buluşturan yeni bir program başlıyor.

        Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız ve Teknoloji Editörü Cem Kadri Özenen'in sunduğu 'OtoTekno', otomotiv ve teknoloji sektörlerindeki en son yenilikleri her hafta ekrana taşıyacak.

        OtoTekno'nun her bölümünde, en yeni otomobiller, yeni motosiklet modelleri, tüm dünyada merak uyandıran teknolojik gelişmeler izleyici ile buluşacak.

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