ABD Temsilciler Meclisi Tiktok yasağını kabul etti: Tiktok hangi ülkelerde neden yasaklanıyor?

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Kongre'nin sosyal medya platformu TikTok'a erişim engeli getirme kararı alması durumunda yasa tasarısını imzalayacağını söylemesinin ardından, ABD Temsilciler Meclisi bugün Tiktok'un ülkede tamamen yasaklanmasını sağlayabilecek yasa tasarısını kabul etti.

Yapılan oylamada, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu sosyal medya platformunun ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda yasaklanmasını içeren yasa tasarısı 360’a karşı 58 oyla kabul edildi. ABD Senatosu’nun tasarıyı gelecek hafta oylaması bekleniyor.

Tasarıyı hazırlayan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul, “Bu yasa tasarısı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden korumakta. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında casus balonu” dedi.

Peki sosyal medya platformu TikTok neden yasaklanmak isteniyor, hangi ülkelerde yasaklandı?

NEDEN YASAKLANIYOR?

Batılı ülkeler, TikTok ve ana şirketi ByteDance'in konum bilgisi gibi hassas kullanıcı verilerini Çin hükümetinin eline verebileceği yönündeki endişelerini giderek daha fazla dile getiriyor. Çin hükümetinin istihbarat toplamak için Çinli şirketlerden ve vatandaşlardan gizlice veri talep etmesine izin veren yasalara dikkat çektiler. Ayrıca Çin'in TikTok'un içerik önerilerini yanlış bilgilendirme amacıyla kullanabileceğinden de endişe ediyorlar.

ByteDance ve TikTok ise bu tür iddiaları her seferinde reddediyor.