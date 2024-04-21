Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

REKLAM İstanbul Güneşli 21° Ankara Kısmen Güneşli 20° İzmir Güneşli 22° Antalya Kısmen Güneşli 22° Trabzon Parçalı Bulutlu 18° Bursa Parçalı Bulutlu 21° Adana Kısmen Güneşli 25° Diyarbakır Güneşli 27° Gaziantep Güneşli 23° Ağrı Sağanak Yağış 20° KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT Yağışların gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.