Bige Önal'a Aras Bulut İynemli sorusu: Herkese kendi hayatında mutluluklar
Aras Bulut İynemli ile 7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl sonlandıran Bige Önal, eski sevgilisinin Buse Meral ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bige Önal, Armutlu'daki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Bige Önal, kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ile 7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. İynemli'nin kısa bir süre önce meslektaşı Buse Meral ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Bige Önal'a eski sevgilisinin yeni aşkı soruldu.
"BU KONULARLA İLGİLİ BANA SORU SORMAYIN"
Bige Önal, konuyla ilgili; "Bence bu konularla ilgili bana artık soru sormayın. Çok uzun zaman geçti. Bu artık bana sorulacak bir soru değil. Herkese kendi hayatında mutluluklar" yanıtını verdi.