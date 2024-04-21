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        Haberler Magazin Bige Önal'dan Aras Bulut İynemli'nin yeni aşkı ile ilgili cevap! Herkese kendi hayatında mutluluklar - Son dakika magazin haberleri

        Bige Önal'a Aras Bulut İynemli sorusu: Herkese kendi hayatında mutluluklar

        Aras Bulut İynemli ile 7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl sonlandıran Bige Önal, eski sevgilisinin Buse Meral ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 10:08 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:12
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bige Önal, Armutlu'daki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

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        Bige Önal, kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ile 7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. İynemli'nin kısa bir süre önce meslektaşı Buse Meral ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Bige Önal'a eski sevgilisinin yeni aşkı soruldu.

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        "BU KONULARLA İLGİLİ BANA SORU SORMAYIN"

        Bige Önal, konuyla ilgili; "Bence bu konularla ilgili bana artık soru sormayın. Çok uzun zaman geçti. Bu artık bana sorulacak bir soru değil. Herkese kendi hayatında mutluluklar" yanıtını verdi.

        #Bige Önal
        #aras bulut iynemli
        #buse meral
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