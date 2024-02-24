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        Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 09:48 Güncelleme: 24.02.2024 - 09:51
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        Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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        Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleşti.

        Toplantıda, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, kurulun çalışma esasları ve müdürlük tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili genel bilgi verdi.

        Vali Sezer, bağımlılıkları önleme ve bağımlılık ile mücadele konusunda gerekli çalışmaların yapılması için kurum müdürlerine talimat verdi.

        Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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