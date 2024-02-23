Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya Üniversitesinde "Edirne kırmızısı" ve "Edirne gülü" için araştırma merkezi kurulacak

        Formülü casusluk faaliyetleriyle yurt dışına taşınması nedeniyle "efsane renk" olarak bilinen "Edirne kırmızısı" ve kentin değerlerinden "Edirne gülü" ile ilgili Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde araştırma merkezi kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:00 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya Üniversitesinde "Edirne kırmızısı" ve "Edirne gülü" için araştırma merkezi kurulacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Formülü casusluk faaliyetleriyle yurt dışına taşınması nedeniyle "efsane renk" olarak bilinen "Edirne kırmızısı" ve kentin değerlerinden "Edirne gülü" ile ilgili Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde araştırma merkezi kurulacak.

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde akademisyenlerin baskı resim sergisinin açılışını yaptı.

        Ardından üniversitenin öğrenci topluluklarının stantlarını gezerek bilgi alan Özvar'a, bir öğrenci tarafından Kazakistan'ın milli kıyafeti giydirildi.

        Formülü casusluk faaliyetleriyle yurt dışına taşınması nedeniyle "efsane renk" olarak bilinen Edirne kırmızısı standını da ziyaret eden Özvar, renkle ilgili çalışmalar yapan akademisyenlerden bilgi aldı, ürün örneklerini inceledi.

        - "Çalışmalar daha kaliteli hale gelecek"

        Özvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'daki çalışmaları ve Edirne'deki gözlemlerinin, TÜ'nün daha geniş bir coğrafyaya hizmet edebileceğini gösterdiğini, Edirne kırmızısının bu alanlardan biri olduğunu dile getirdi.

        Üniversitenin bu çalışmaları üst lige çıkartmasını arzu ettiklerini ifade eden Özvar, şunları kaydetti:

        "Bu amaçla rektörümüz Erhan Tabakoğlu Bey ile yaptığımız müzakerelerde Edirne kırmızısıyla ilgili olmak üzere bir araştırma ve uygulama merkezinin kurulmasını ve bu merkezde çok farklı alanlardan gelen bilim insanlarını bir araya toplamak suretiyle tekstil, sanayi, kimya, sağlık ve diğer alanlarda Edirne kırmızısını dünyaya ve ülkemize tanıtmasını arzu ediyoruz. İnanıyorum ki kuracağımız bu araştırma ve uygulama merkeziyle Edirne kırmızısı üzerine yapılan çalışmalar çok daha kaliteli hale gelecek."

        - "Edirne gülü" için de merkez kurulacak

        Özvar, Edirne kırmızısının yanı sıra Edirne gülü üzerine de bir araştırma ve uygulama merkezi kuracaklarını, merkezin gülün yetiştirilmesi, ürün elde edilmesi ve bu ürünlerin sanayiye kazandırılması gibi bir amaçla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

        TÜ'nün yeni yollar, yeni araştırma alanları üzerinde uzmanlaşarak yükseköğretim ile bilim ve teknoloji kapasitesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyleyen Özvar, "Bu yıl içerisinde inşallah TÜ başvuruda bulunmak suretiyle araştırma uygulama merkezlerini kurma teklifini Yükseköğretim Kuruluna iletecek. Kurul da inşallah belirli bir bütçeyle desteklenen bu tekliflerin hayata geçmesi, yani merkezlerin kuruluşunu onaylamak suretiyle Edirne'de faaliyete geçmesini temin edecek." şeklinde konuştu.

        - "TÜ'nün ortaya koyduğu sağlık hizmetleri Türkiye'yi aşacaktır"

        Özvar, TÜ'nün ortaya koyduğu hizmetlerle Türkiye'yi aşan bir etkisinin olduğunu söyledi.

        Üniversitenin mücavir ülkelerdeki üniversitelerle olan işbirlikleri bakımından da çok aktif olduğunu belirten Özvar, "Biz Yükseköğretim Kurulu olarak TÜ'nün bundan sonra sözünü ettiğimiz alanlarda daha büyük hizmetler gerçekleştirebilmesi adına büyük yatırımlara sahne ve konu olmasını arzu ediyoruz." dedi.

        TÜ'nün 1000 yataklı hastanesiyle, iş üniteleriyle, diğer sağlık hizmetleriyle Balkanlar'ın en büyük sağlık merkezi haline gelebileceğine inandıklarını ifade eden Özvar, bu konuda başta Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklarının desteğiyle TÜ'nün ortaya koyduğu sağlık hizmetlerinin Türkiye'yi aşacağına işaret etti.

        Programa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        - "Edirne kırmızısı" ve "Edirne gülü" hakkında

        Dünya tekstil sanayisinde önemli yere sahip "Edirne kırmızısı", 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi. Tuğla kırmızısının daha parlağı olarak nitelenen rengi bulan ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustasının formülü, casusluk yöntemleriyle Edirne'den Avrupa'ya taşındı. Formül bir süre sonra Fransa'da üretilerek Avrupa'daki tekstil sanayisinde yaygınlaştı.

        Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde kullanılan renk, özellikle tekstil alanında önemli yer buldu. Edirne'de de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında tercih edilen renk, aradan geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.

        Doğduğu topraklara yeniden getirilen rengin popülerliğini artırmak için kentte çalışmalar yapılıyor.

        Tarihi kaynaklarda "Edirne gülü", yağ gülü, damla gülü, iyi gül, pembe gül, adlarıyla anılıyor. Çiçek sapının çıplak olması nedeniyle diğer güllerden ayrılan bir dalda 12 çiçek veren Edirne gülü yaprakları yüksek oranda uçucu yağ taşır.

        Edirne gülünün bir Türk tüccar tarafından 17. yüzyıl sonunda Bulgaristan'a götürülmesi sonrası Kızanlık kentinde gül bahçeleri oluşturuldu.

        Osmanlı-Rus savaşı nedeniyle Bulgaristan'ı terk eden Türkler yanlarında götürdükleri gül fideleriyle iskan edildikleri Bursa, İzmir, Isparta, Burdur'da gül bahçeleri kurup gülcülük yaptı.

        Halen Isparta ve Burdur'da yapılmakta olan gül suyu ve gülcülük Edirne-Kızanlık gülcülüğünün devamı olarak bilinir.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ghezzal için top Fernando Santos'ta
        Ghezzal için top Fernando Santos'ta
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        Sinemaya fütürist müdür
        Sinemaya fütürist müdür
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Bir bakışta Union Saint-Gilloise!
        Bir bakışta Union Saint-Gilloise!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        240 milyon yıllık ejderha fosili heyecan yarattı
        240 milyon yıllık ejderha fosili heyecan yarattı
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı

        Benzer Haberler

        YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler ulusal ve uluslararası alanda daha tanınır...
        YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler ulusal ve uluslararası alanda daha tanınır...
        Avrupa sınırındaki İpsala OSB'de altyapı çalışmalarında sona gelindi
        Avrupa sınırındaki İpsala OSB'de altyapı çalışmalarında sona gelindi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler ulusal ve uluslararası alanda daha tanınır...
        YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler ulusal ve uluslararası alanda daha tanınır...
        YÖK Başkanı Özvar, Trakya Üniversiteler Birliği'nin toplantısında konuştu:
        YÖK Başkanı Özvar, Trakya Üniversiteler Birliği'nin toplantısında konuştu:
        YÖK Başkanı Özvar, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
        YÖK Başkanı Özvar, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti